Emniyetin hava gücüne milli takviye: AKSUNGUR, ATAK ve T-70 göreve hazır

Türkiye’nin yerli ve milli savunma hamlesi kapsamında geliştirilen hava araçları, güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen AKSUNGUR İHA, T-129 ATAK taarruz helikopteri ve T-70 genel maksat helikopteri, düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterine dahil edildi.

TUSAŞ’ın Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirilen teslim törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı. Törende yapılan konuşmalarda, yerli savunma sanayiinin geldiği nokta ve güvenlik güçlerine sağladığı katkı vurgulandı.

Teslim edilen platformlarla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğünün hava gücü önemli ölçüde artırılırken, envanterdeki yerlilik oranı da dikkat çekici seviyeye ulaştı. Özellikle uzun havada kalış süresiyle öne çıkan AKSUNGUR İHA’nın katılımıyla, EGM bünyesindeki gelişmiş insansız hava aracı sayısı 30’a yükseldi. 48 saate kadar havada kalabilen AKSUNGUR, milli uydular üzerinden haberleşme kabiliyetiyle de operasyonel etkinliği artırıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, güvenlik güçlerinin sahadaki tecrübelerinin bu platformların geliştirilmesinde belirleyici rol oynadığını ifade etti. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise Türkiye’nin bölgesel gücünü pekiştirmek adına ileri teknoloji üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Yeni hava araçlarının envantere girmesiyle birlikte, Emniyet teşkilatının operasyonel kabiliyetinin daha da güçlenmesi bekleniyor.



