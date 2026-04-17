Denizli'de okul saldırısı iddialarına yalanlama: 2 şüpheli gözaltında

Denizli’de okul saldırısı iddialarına yalanlama: 2 şüpheli gözaltında

Valilik, sosyal medyada yayılan asılsız saldırı paylaşımlarının panik yaratmayı amaçladığını açıkladı. TCK kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, vatandaşlara resmi açıklamalara itibar çağrısı yapıldı.

Yayınlama Tarihi:
Denizli Valiliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarına benzer olayların kentte yaşanacağı yönünde sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, bu tür paylaşımların vatandaşlar arasında korku ve panik oluşturmayı amaçladığının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, 'suçu ve suçluyu övme' suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır."

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde tüm okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

