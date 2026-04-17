MİT’ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı

GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Milli İstihbarat Teşkilatı koordinasyonunda yürütülen operasyonda, siber suç yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi:
Güvenlik kaynaklarına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu, kamu kurumlarının bilişim altyapıları ile vatandaşlara ait kişisel verileri hedef alan siber suç şebekesine karşı eşgüdümlü çalışma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkari illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda ilk tespitlere göre 12 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, suç şebekesinin kamu kurumlarında görev yapan bazı kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini hedef aldığı, zararlı yazılımlar aracılığıyla sistemlere izinsiz erişim sağlamaya çalıştığı ortaya kondu. Ele geçirilen hesaplar üzerinden işlem yapmaya yönelik faaliyetlerin ise organize bir yapı çerçevesinde yürütüldüğü belirlendi.

Öte yandan elde edilen verilerin, çok katmanlı bir yapı kullanılarak ticari kazanç amacıyla pazarlandığı, “bayilik sistemi” üzerinden üçüncü kişilere devredildiği tespit edildi.

Çok sayıda sunucu ve veri depolama sistemi ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ile çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından belirlenen teknik altyapı üzerinde, Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin kişisel verilerin sorgulanmasına imkan tanıyan sistemleri aktif şekilde kullandığı tespit edildi.

Ayrıca, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto varlık cüzdanı ile dijital finans unsuru da incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında, örgütün teknik altyapısını kurup yönettiği belirlenen şüpheli Mardin’de yakalandı.

Şüphelinin kurduğu sistem aracılığıyla elde edilen verileri, başta terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleri olmak üzere çeşitli suç unsurlarıyla paylaştığı; bu yapının organize suç faaliyetlerinde kullanılmasına zemin hazırladığı ve yayılmasında kilit rol üstlendiği belirlendi.

Yetkililer, siber suç ağlarına yönelik soruşturmaların çok yönlü şekilde sürdüğünü, elde edilen yeni bulgular doğrultusunda operasyonların genişletilmesinin beklendiğini vurguladı.

#Gündem / 17 Nisan 2026
#Gündem / 17 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.