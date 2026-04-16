Polisi arayıp tehdit etti, meydanda dehşet saçtı

Diyarbakır’da polis ekipleri, olası bir faciayı önleyen kritik bir müdahaleye imza attı. Sur ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı’nda, elinde pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan bir şahıs, ekiplerin hızlı ve koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre 38 yaşındaki V.G., olay öncesinde polisi arayarak “sağa sola ateş açacağım” şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu meydanda silahını ateşleyen şahıs, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Polis ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeyi hızla güvenlik çemberine aldı.

Ekiplerin yürüttüğü ikna çalışmaları sırasında şüphelinin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan polis, ani bir müdahaleyle şahsı etkisiz hale getirdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırgan silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



