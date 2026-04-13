AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kadınların fikir gücüyle Türkiye’nin yarınlarını inşa ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kadınların fikir gücüyle Türkiye’nin yarınlarını inşa ediyoruz”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen Ideathon Yarışması'nın ödül törenine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kadınların fikir gücüyle Türkiye’nin yarınlarını inşa ediyoruz”

Yarışmaya katılanların, yeni fikir ve önerileri inşa ettiklerini, diğer yandan da pek çok alanda son derece nitelikli eğitimler aldığını aktaran Erdoğan, aylar süren yoğun bir hazırlık ve değerlendirme sürecinin ardından 15 takımın finale kalma başarısı gösterdiğini söyledi. Yarışmaya katılanların yüzde 22'sinin 18-30 yaş aralığında, yüzde 16'sının ise 50 yaş ve üzerinde olmasının dikkati çekici olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu tablo, kadın kollarımızda farklı yaş gruplarına mensup dava arkadaşlarımızın aynı masa etrafında verimli bir fikir jimnastiğine imza atabildiklerini gösteriyor." diye konuştu.


AK Parti'yi yaklaşık çeyrek asırdır milletin kalbinde, Türkiye'nin kaptan köşkünde tutanın akıl, ahlak, ufuk ve tecrübeyi birleştirme kabiliyeti olduğunu vurgulayan Erdoğan, "AK Parti teşkilatları siyasette rotamızın belirlenmesinde asla edilgen bir konumda değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. Kadın kollarından gençlik kollarına, AK Parti teşkilatlarının en önemli vasfı, süreçlere yön veren, gidişata etki eden, yeni çalışmaların tohumlarını eken, etkin bir aktör hüviyetine sahip olmasıdır." dedi. Erdoğan, Fikir Maratonu boyunca ortaya koyulan proje, teklif, tenkit ve tespitlerin politika belirleme sürecinde AK Parti'ye ve millete çok önemli katkılar sağlayacağından en ufak bir şüphe duymadığını ifade etti.


"Ailevi değerlerin muhafazasını beka meselesi görüyoruz"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda dünya genelinde belli odaklar tarafından “aile” kurumunun hedef tahtasına konulduğuna işaret ederek, ailenin, toplumun hareket ve mukavemet merkezi olduğunu söyledi. Bireyden aileye, aileden millete uzanan zincirin halkalarında yaşanacak en ufak bir kırılmanın tamir ve telafisi uzun yıllar sürecek sorunları beraberinde getireceğini dile getiren Erdoğan, "Bunun için aileye yönelen her saldırının aynı zamanda milletin ve devletin omurgasını nişan aldığını unutmamalıyız. Aile kurumunun ve ailevi değerlerin muhafazasını bu bakımdan bir milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz." diye konuştu.
 

Erdoğan, 2024'te Nüfus Politikaları Kurulu'nun kurulduğunu, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilerek, teşvik ve destek paketlerinin devreye alındığını anımsattı. Önce deprem bölgesinde, ardından 81 ilde hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurmak isteyen gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Gerek doğum yardımlarımızla gerek ulaşımdan haberleşmeye pek çok alandaki indirim ve hizmetlerimizle ailelerimize ve genç çiftlerimize çok önemli destekler sunduk. Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak belirlediğimiz 2026-2035 döneminde de eğitimden sosyal politikaya tüm bu çalışmaları inşallah çok daha etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
 

Bağımlılıkkla mücadeleye verilen büyük önem


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günümüzde farklı türleriyle bağımlılık aileye yönelik tehditlerin en başında yer alıyor. Yuvaları dağılan, ocakları söndüren, hanelerdeki huzur ve bereketi bitiren bağımlılık illetiyle mücadeleye bunun için büyük önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu anda dünya genelinde 1,25 milyar yetişkinin tütün ürünü kullandığını, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.
 

Saha çalışmalarının, elektronik sigaraların da etkisiyle son yıllarda Türkiye'de sigaraya başlama yaşının düştüğünü gösterdiğini belirten Erdoğan, "Çocuklar okul harçlıklarını buraya yatırıyor. Anneler, babalar çocuklarının rızkını üzülerek söylüyorum, sigara denilen illete harcıyor. Sonuçta vatandaşlarımız sağlığından, ülkemiz ise milyarlarca lirayı bulan devasa bir ekonomik kaynaktan oluyor." dedi.


"Mücadelenin tek yönlü olmadığının farkındayız"


Erdoğan, kadın kollarının bağımlılık eğitimleri kapsamında 81 ilde sadece 1,5 ayda 52 bin kadına ulaşmasını, eğitimler sonrasında sigara bırakma kliniklerine başvuruların yüzde 60 artmasını çok anlamlı bulduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadele sadece devlet eliyle yürütüldüğü takdirde arzu edilen neticelerin görülemeyeceğini kaydeden Erdoğan, "Bu mücadelenin tek yönlü, tek boyutlu olmadığının hepimiz farkındayız. Bağımlılıkla mücadelede kamuoyu sahiplenmesi ne kadar güçlü olursa, başarı oranlarımız da inşallah o derece artacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye:"Yolsuzluklardan arınma başkanlığı kurun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye:“Yolsuzluklardan arınma başkanlığı kurun”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı
Bakan Fidan, Rus ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile görüştü
Bakan Fidan, Rus ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile görüştü
Emniyetin hava gücüne milli takviye: AKSUNGUR, ATAK ve T-70 göreve hazır
Emniyetin hava gücüne milli takviye: AKSUNGUR, ATAK ve T-70 göreve hazır
