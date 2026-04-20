Kapıkule’de kaçakçılığa darbe: 33 milyonluk vurgun engellendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 19 Nisan 2026 günü Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda şüpheli bulunarak takibe alındı. Saat 15.38’de gümrük sahasına ulaşan araç, detaylı inceleme için hangara çekildi.

Binlerce ürün gizlenmiş halde bulundu

Yapılan aramalarda, beyan edilmemiş ve herhangi bir resmi belgeye dayanmayan çok sayıda ticari ürün ortaya çıkarıldı.

Ele geçirilenler arasında 10 bin 400 adet elektronik sigara,

720 bin adet sigara filtresi,

84 adet oto parça,

215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü ile 2 bin 520 adet ilaç yer aldı.

Ekonomik kaybın önüne geçildi

Yetkililer tarafından yapılan hesaplamalara göre, kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değeri 33 milyon 179 bin lira olarak belirlendi. Bu operasyonla ciddi bir ekonomik kaybın önüne geçildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili süreç, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülürken, dosya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaçakçılıkla mücadele mesajı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ekonomik düzenin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve halk sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla devam edeceği şu sözlerle vurgulandı:

"Ülkemizin ekonomik güvenliğini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."