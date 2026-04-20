AjansHaber Gündem Kapıkule’de kaçakçılığa darbe: 33 milyonluk vurgun engellendi

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 33 milyon lirayı bulan kaçak eşya ele geçirildi. Elektronik sigaradan oto parçalarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken kaçak yükün yurda girişi engellendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 19 Nisan 2026 günü Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda şüpheli bulunarak takibe alındı. Saat 15.38’de gümrük sahasına ulaşan araç, detaylı inceleme için hangara çekildi.

Binlerce ürün gizlenmiş halde bulundu

Yapılan aramalarda, beyan edilmemiş ve herhangi bir resmi belgeye dayanmayan çok sayıda ticari ürün ortaya çıkarıldı.

Ele geçirilenler arasında 10 bin 400 adet elektronik sigara,
720 bin adet sigara filtresi,
84 adet oto parça,
215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü ile 2 bin 520 adet ilaç yer aldı.

Ekonomik kaybın önüne geçildi 

Yetkililer tarafından yapılan hesaplamalara göre, kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değeri 33 milyon 179 bin lira olarak belirlendi. Bu operasyonla ciddi bir ekonomik kaybın önüne geçildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili süreç, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülürken, dosya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaçakçılıkla mücadele mesajı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ekonomik düzenin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve halk sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla devam edeceği şu sözlerle vurgulandı:

"Ülkemizin ekonomik güvenliğini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

Uzmanından uyarı: “Yaş ilerledikçe prostat kanseri artar”
Uzmanından uyarı: “Yaş ilerledikçe prostat kanseri artar”
#Yaşam / 20 Nisan 2026
Tedarik zincirinde siber güvenlik bilinci artıyor
Tedarik zincirinde siber güvenlik bilinci artıyor
#İş Dünyası / 20 Nisan 2026
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
Türkiye’den uluslararası medyaya net yanıt: Dezenformasyon girişimi çökertildi
Türkiye’den uluslararası medyaya net yanıt: Dezenformasyon girişimi çökertildi
Spor
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Spor
Fenerbahçe, son dakika golüyle liderlik şansını kaçırdı: Fenerbahçe 2-2 Rizespor
Fenerbahçe, son dakika golüyle liderlik şansını kaçırdı: Fenerbahçe 2-2 Rizespor
Şanlıurfa’da öğrencilerden anlamlı tepki: Okula bayrak ve çiçeklerle gittiler
Şanlıurfa’da öğrencilerden anlamlı tepki: Okula bayrak ve çiçeklerle gittiler
Kabinenin gündemi Orta Doğu: Ateşkes, Hürmüz Boğazı ve Gazze masada
Kabinenin gündemi Orta Doğu: Ateşkes, Hürmüz Boğazı ve Gazze masada
