Kabinenin gündemi Orta Doğu: Ateşkes, Hürmüz Boğazı ve Gazze masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak. Toplantıda, Orta Doğu’daki son gelişmeler ve İran’da yaşanan savaşın ekonomik yansımaları ayrıntılı biçimde ele alınacak.

İran ve Lübnan’da son aşamaya gelen ateşkes süreci, Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler ve bölgenin yeniden bir çatışma hattına sürüklenmemesi için sürdürülen diplomatik girişimler gündemin üst sıralarında yer alıyor. Geçici ateşkes döneminde ABD’nin uyguladığı abluka nedeniyle yeniden kapanan Hürmüz Boğazı’ndaki son tablo değerlendirilecek. Küresel ekonomideki dalgalanmalardan Türkiye’nin en az düzeyde etkilenmesi için alınabilecek ek önlemler de gündemde olacak.

“Terörsüz Türkiye” süreci değerlendirilecek

Kabinede ayrıca “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen son nokta ele alınacak. Sürecin mevcut aşaması ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı nihai rapor doğrultusunda atılabilecek yasal adımlar değerlendirilecek.

Gazze Barış Planı da gündemde

Gazze’deki gelişmeler de toplantıda ele alınacak. Gazze Barış Planı’nın sahada daha hızlı uygulanabilmesi için izlenecek diplomatik adımlar görüşülecek. Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılmasına yönelik girişimler masaya yatırılacak.