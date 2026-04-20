15:50 Kapıkule’de kaçakçılığa darbe: 33 milyonluk vurgun engellendi
15:49 Uzmanından uyarı: “Yaş ilerledikçe prostat kanseri artar”
14:40 Şanlıurfa’da öğrencilerden anlamlı tepki: Okula bayrak ve çiçeklerle gittiler
14:27 Tedarik zincirinde siber güvenlik bilinci artıyor
13:50 Türk futbol tarihinde bir ilk: Bursaspor tüm profesyonel liglerde şampiyon oldu
12:40 Yılın ilk çeyreğinde 40 ilde ihracat yükseldi
12:17 Yurt içi piyasaların gözü TCMB’nin faiz kararında
10:10 Kabinenin gündemi Orta Doğu: Ateşkes, Hürmüz Boğazı ve Gazze masada
Kabinenin gündemi Orta Doğu: Ateşkes, Hürmüz Boğazı ve Gazze masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında, İran ve Lübnan’daki ateşkes süreci, Hürmüz Boğazı’ndaki son durum, Gazze Barış Planı ve “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında atılacak adımlar kapsamlı şekilde ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak. Toplantıda, Orta Doğu’daki son gelişmeler ve İran’da yaşanan savaşın ekonomik yansımaları ayrıntılı biçimde ele alınacak.

İran ve Lübnan’da son aşamaya gelen ateşkes süreci, Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler ve bölgenin yeniden bir çatışma hattına sürüklenmemesi için sürdürülen diplomatik girişimler gündemin üst sıralarında yer alıyor. Geçici ateşkes döneminde ABD’nin uyguladığı abluka nedeniyle yeniden kapanan Hürmüz Boğazı’ndaki son tablo değerlendirilecek. Küresel ekonomideki dalgalanmalardan Türkiye’nin en az düzeyde etkilenmesi için alınabilecek ek önlemler de gündemde olacak.

“Terörsüz Türkiye” süreci değerlendirilecek

Kabinede ayrıca “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen son nokta ele alınacak. Sürecin mevcut aşaması ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı nihai rapor doğrultusunda atılabilecek yasal adımlar değerlendirilecek.

Gazze Barış Planı da gündemde

Gazze’deki gelişmeler de toplantıda ele alınacak. Gazze Barış Planı’nın sahada daha hızlı uygulanabilmesi için izlenecek diplomatik adımlar görüşülecek. Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılmasına yönelik girişimler masaya yatırılacak.

Uşak Belediyesine 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
Uşak Belediyesine 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
#Gündem / 20 Nisan 2026
Der Spiegel: Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu ile “Münih Güvenlik Konferansı” benzeri bir platform oluşturdu
Der Spiegel: Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu ile “Münih Güvenlik Konferansı” benzeri bir platform oluşturdu
#Dünya / 19 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Spor
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Spor
Fenerbahçe, son dakika golüyle liderlik şansını kaçırdı: Fenerbahçe 2-2 Rizespor
Fenerbahçe, son dakika golüyle liderlik şansını kaçırdı: Fenerbahçe 2-2 Rizespor
MEB: Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
MEB: Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlunun çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlunun çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
