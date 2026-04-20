GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:50 Kapıkule’de kaçakçılığa darbe: 33 milyonluk vurgun engellendi
15:49 Uzmanından uyarı: “Yaş ilerledikçe prostat kanseri artar”
14:40 Şanlıurfa’da öğrencilerden anlamlı tepki: Okula bayrak ve çiçeklerle gittiler
14:27 Tedarik zincirinde siber güvenlik bilinci artıyor
13:50 Türk futbol tarihinde bir ilk: Bursaspor tüm profesyonel liglerde şampiyon oldu
12:40 Yılın ilk çeyreğinde 40 ilde ihracat yükseldi
12:17 Yurt içi piyasaların gözü TCMB’nin faiz kararında
10:10 Kabinenin gündemi Orta Doğu: Ateşkes, Hürmüz Boğazı ve Gazze masada
Uşak Belediyesine 2. dalga operasyon: 25 gözaltı

Uşak Belediyesine 2. dalga operasyon: 25 gözaltı

Belediyedeki yolsuzluk iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma tüm yönleriyle devam ederken, süreç kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Uşak Belediyesine 2. dalga operasyon: 25 gözaltı

Uşak Belediyesini kapsayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması derinleştirilerek sürdürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon daha yapıldı ve haklarında gözaltı kararı bulunan 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a sevk edileceği öğrenildi. Şüpheliler arasında belediye personeli ile iş dünyasından isimlerin de yer aldığı belirtildi.

Soruşturmanın önceki aşamasında, aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklanmış, Yalım ise görevinden uzaklaştırılmıştı.

#Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım
CHP’den Özkan Yalım kararı: Disiplin kuruluna sevk edildi
CHP’den Özkan Yalım kararı: Disiplin kuruluna sevk edildi
#Siyaset / 05 Nisan 2026
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı
#Gündem / 30 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.