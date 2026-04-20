Uşak Belediyesine 2. dalga operasyon: 25 gözaltı

Uşak Belediyesini kapsayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması derinleştirilerek sürdürülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon daha yapıldı ve haklarında gözaltı kararı bulunan 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a sevk edileceği öğrenildi. Şüpheliler arasında belediye personeli ile iş dünyasından isimlerin de yer aldığı belirtildi.
Soruşturmanın önceki aşamasında, aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklanmış, Yalım ise görevinden uzaklaştırılmıştı.