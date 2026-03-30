Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonda, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 kişi, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması

Savcılık sorgusunun ardından Özkan Yalım, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Diğer şüpheliler ise 'rüşvete aracılık etme', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlamalarla mahkemeye sevk edildi.

9 kişi hakkında tutuklama kararı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ve Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar verdi. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Uşak’ta gözaltına alınan 4 şüphelinin daha İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

