AjansHaber Gündem Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen Özkan Yalım dahil 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonda, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 kişi, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması

Savcılık sorgusunun ardından Özkan Yalım, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Diğer şüpheliler ise 'rüşvete aracılık etme', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlamalarla mahkemeye sevk edildi.

9 kişi hakkında tutuklama kararı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ve Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar verdi. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Uşak’ta gözaltına alınan 4 şüphelinin daha İstanbul’a getirileceği öğrenildi.
 

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur "
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
