CHP’den Özkan Yalım kararı: Disiplin kuruluna sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım hakkında CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından disiplin süreci başlatılmıştı.

Emre, partisinin Beylikdüzü İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “CHP olarak en son yaptığımız Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Uşak Belediyesine yönelik yapılan operasyon, belediye başkanımızın gözaltına alınması ve gözaltına alındığı anda mahrem kalması gereken görüntülerin paylaşılmasının ardından bir disiplin işlemi başlatılması konusunda oy birliğiyle bir karar verilmişti.” dedi.

İnceleme sonrası sevk kararı

Süreç kapsamında yapılan incelemelere ilişkin bilgi veren Emre, şu ifadeleri kullandı:

“Cezaevinde Özkan Yalım dinlendi, kendisiyle ilgili tüm tutanaklar, belgeler getirilip incelendi ve bir rapor olarak genel sekreterliğimize sunuldu. Bu rapora baktığımız zaman, Merkez Yönetim Kurulu kararında bir değişiklik olmamasına ve Özkan Yalım’ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilmiş oldu”

Emre, dosyanın pazartesi günü itibarıyla Yüksek Disiplin Kuruluna sunulacağını belirtti.

Yargı süreçlerine ilişkin değerlendirme

Emre, milletvekillerinin duruşmaları izleme hakkına da değinerek, bu hakkın idari kararlarla sınırlandırılamayacağını ifade etti.

Bir milletvekilinin duruşma düzenini bozması halinde yapılabilecek işlemin suç duyurusu ve fezleke süreci olduğunu belirten Emre, bunun dışında bir uygulamanın mümkün olmadığını söyledi.

Silivri’deki yargılamalarda bazı milletvekillerine genel duruşma yasağı uygulandığı iddialarına da değinen Emre, bu durumun hukuki olmadığını ileri sürdü.

“Süreci germek gibi bir niyet yok”

Emre, CHP’nin yargı süreçlerini uzatma ya da gerginlik oluşturma gibi bir yaklaşımı olmadığını da sözlerine ekledi.



