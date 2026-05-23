Kılıçdaroğlu: "Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız"

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde ayrıştırıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, CHP'yi kuruluş değerleriyle yeniden buluşturacaklarını söyledi.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, dün basın mensuplarına açıklama yapma sözü verdiğini ancak yoğun telefon trafiği nedeniyle ses tellerinde sorun yaşaması üzerine değerlendirmelerini bugüne bıraktığını aktardı.

"Belki bugün bir görüşme gerçekleşir"

CHP TBMM Grup Başkanlığına yeniden seçilen Özgür Özel ile görüşme ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, iletişim için Özel'den gelecek dönüşü beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Şimdi bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür bey benimle görüşeceğini ifade etmişti şu ana kadar görüşmedik, umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi 'ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim' demişti. Belki bugün gerçekleşir.”

"CHP ahlaki değerlerini, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır"

CHP'nin tarihsel kimliği ve siyasi sorumluluğu üzerinden partiye ilişkin yol haritasını ortaya koyan Kılıçdaroğlu, ahlaki değerlere yönelik tartışmaların giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:

“Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren bir partidir. CHP ahlaki değerlerini, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.”

"Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak doğru değil"

Parti tabanında ayrışmaya yol açabilecek söylemlerden uzak durulması çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, “Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti Cumhuriyet'i kuran bir partidir, ahlaki erdemi kendisine felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.“ dedi.

"Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım"

Parti kültüründe genel başkanlık görevinde bulunmuş isimlere yönelik dilin saygı sınırları içinde tutulması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, teşkilat yöneticileri ve seçmenlere birlik çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış kişiyle olarak negatif bir dil kullanılmaz, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız, onların eleştirilerine saygılıyız. Daha önce de beni eleştiren genel başkanlar vardı, ben onlara saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak doğru değil. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarıma, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.”

 

