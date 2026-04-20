Yılın ilk çeyreğinde 40 ilde ihracat yükseldi

Verilere göre İstanbul, mart ayında 3 milyar 816 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Ancak kentin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7 oranında geriledi.

İstanbul’u 3 milyar 159 milyon dolar ihracat ve yüzde 1,6’lık azalışla Kocaeli, 2 milyar 8 milyon dolar ve yüzde 4,5’lik düşüşle ise İzmir takip etti.

İstanbul’un ihracatında ilk sırada 488 milyon 493 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı yer aldı. Bu kalemi 432 milyon 341 bin dolarla kazanlar ve makineler, 377 milyon 212 bin dolarla ise örme giyim eşyası ve aksesuarları takip etti.

Kocaeli’de en fazla dış satım, 1 milyar 43 milyon 761 bin dolarla motorlu kara taşıtları sektöründe gerçekleşti. Bu kalemi 535 milyon 732 bin dolarla mineral yakıtlar ve mineral yağlar, 229 milyon 548 bin dolarla ise elektrikli makine ve cihazlar izledi.

İzmir’in ihracatında motorlu kara taşıtları 518 milyon 906 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu faslı 226 milyon 82 bin dolarla demir ve çelik, 170 milyon 193 bin dolarla ise kazanlar ve makineler takip etti.

İhracatta ülke bazlı sıralama ve il performansları

İstanbul’un ihracatında 324 milyon 596 bin dolarla Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 250 milyon 882 bin dolarla ABD ve 150 milyon 799 bin dolarla İngiltere takip etti.

Kocaeli en fazla ihracatı 268 milyon 54 bin dolarla İngiltere’ye yaparken, bu ülkeyi 259 milyon 763 bin dolarla Almanya ve 240 milyon 117 bin dolarla İtalya izledi.

İzmir’in en fazla ihracat yaptığı ülke 182 milyon 906 bin dolarla Almanya olurken, bu ülkeyi 149 milyon 548 bin dolarla İtalya ve 148 milyon 716 bin dolarla Malta takip etti.

Buna göre ocak–mart döneminde 14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 40 ilde ihracat artışı kaydedildi.