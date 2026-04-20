Yurt içi piyasaların gözü TCMB’nin faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirecek. Fatih Karahan başkanlığındaki kurulun faiz kararı aynı gün saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak.

Hatırlanacağı üzere mart ayında yapılan son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin beklentileri netleşti

Faiz kararına ilişkin beklentileri ölçen anket, 37 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.

Ankete göre 22 ekonomist faizin değiştirilmeyerek yüzde 37’de bırakılacağını öngörürken, 1 ekonomist 100 baz puanlık artış, 14 ekonomist ise 300 baz puanlık artış bekledi.

Genel beklentilerin medyanı, politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde şekillendi.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin faiz tahminleri de dikkat çekti. Buna göre yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı yüzde 33 seviyesinde hesaplandı.