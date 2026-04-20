GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Yurt içi piyasaların gözü TCMB'nin faiz kararında

Yurt içinde yatırımcıların odağı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasalarda politika faizinin yüzde 37 seviyesinde korunacağı beklentisi öne çıkıyor.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirecek. Fatih Karahan başkanlığındaki kurulun faiz kararı aynı gün saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak.

Hatırlanacağı üzere mart ayında yapılan son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin beklentileri netleşti

Faiz kararına ilişkin beklentileri ölçen anket, 37 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.

Ankete göre 22 ekonomist faizin değiştirilmeyerek yüzde 37’de bırakılacağını öngörürken, 1 ekonomist 100 baz puanlık artış, 14 ekonomist ise 300 baz puanlık artış bekledi.

Genel beklentilerin medyanı, politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde şekillendi.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin faiz tahminleri de dikkat çekti. Buna göre yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı yüzde 33 seviyesinde hesaplandı.

#ekonomi
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.