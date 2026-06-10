Türkiye-Avustralya maçının hakem kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya ile oynayacağı ilk karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Ay-yıldızlıların ilk grup maçında Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela’ya yardımcı hakem olarak Jorge Urrego ve Tulio Moreno eşlik edecek.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Peru’dan Michael Orue görev yapacak.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında 14 Haziran’da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda TSİ 07.00’de başlayacak.