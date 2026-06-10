10 Haziran 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:50 FIFA sessiz, kriz büyüyor: Dünya Kupası öncesi ABD uygulamaları tartışılıyor
16:58 Türkiye-Avustralya maçının hakem kadrosu açıklandı
14:58 Manchester United’da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse macera peşinden koşmasın"
AjansHaber Spor Türkiye-Avustralya maçının hakem kadrosu açıklandı

Türkiye-Avustralya maçının hakem kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya ile oynayacağı ilk maçta Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela düdük çalacak.

Yayınlama Tarihi:
Türkiye-Avustralya maçının hakem kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya ile oynayacağı ilk karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Ay-yıldızlıların ilk grup maçında Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela’ya yardımcı hakem olarak Jorge Urrego ve Tulio Moreno eşlik edecek.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Peru’dan Michael Orue görev yapacak.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında 14 Haziran’da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda TSİ 07.00’de başlayacak.

#A milli takım
#2026 Dünya Kupası
Ay-yıldızlılar Arizona kampında ilk idmanını yaptı
Ay-yıldızlılar Arizona kampında ilk idmanını yaptı
#Spor / 09 Haziran 2026
A Milli Takım’ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Takım’ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
#Spor / 18 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak
Fenerbahçe’de seçim yarışı transfer vaatleriyle kızıştı
Fenerbahçe’de seçim yarışı transfer vaatleriyle kızıştı
A Milli Kadın Futbol Takımı’nda hedef: 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası
A Milli Kadın Futbol Takımı’nda hedef: 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası
Fenerbahçe’nin yeni sezon kamp programı belli oldu
Fenerbahçe’nin yeni sezon kamp programı belli oldu
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano İstanbul’a geldi
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano İstanbul’a geldi
Gündem
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
Yaşam
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Manchester United’da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
Manchester United’da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
A Milli Takım’ın altın çağı: 2002 Dünya Kupası’nda gelen tarihi başarı
A Milli Takım’ın altın çağı: 2002 Dünya Kupası’nda gelen tarihi başarı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.