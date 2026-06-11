Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:
Ahmet Karoğlu, Ali Efe Bezci, Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Berdan Mardini, Emre Tari, Enis Ahmet Onat, Enis Arıkan, Ferhan Kaya, Hasan Vatan, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Mehmet Cem Karcı, Mehmet Yıldız, Murat Saygı, Ozan Doğulu, Rafet Eren Yorulmazer, Reyhan Küçükyeğen, Selin Ciğerci, Tessy Ramos Correia, Tolga Çam ve Yaşar İpek.