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AjansHaber Gündem Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında sanat, medya ve eğlence dünyasından isimlerin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

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Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

Ahmet Karoğlu, Ali Efe Bezci, Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Berdan Mardini, Emre Tari, Enis Ahmet Onat, Enis Arıkan, Ferhan Kaya, Hasan Vatan, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Mehmet Cem Karcı, Mehmet Yıldız, Murat Saygı, Ozan Doğulu, Rafet Eren Yorulmazer, Reyhan Küçükyeğen, Selin Ciğerci, Tessy Ramos Correia, Tolga Çam ve Yaşar İpek.

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