BOTAŞ ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), TotalEnergies ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Azerbaycan’dan Türkiye’ye 2029 yılından itibaren 15 yıl boyunca toplam 33 milyar metreküp doğal gaz tedarik edilecek.

Azerbaycan gazında yeni dönem: Türkiye’ye 15 yıllık dev tedarik anlaşması

Absheron sahasında hayata geçirilecek yeni üretim yatırımlarına dayanan anlaşmanın, Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefini güçlendirmesi ve bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Bakü Enerji Haftası’nda kritik imza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik enerji iş birliği, Bakü Enerji Haftası kapsamında yeni bir boyut kazandı.

Bakü Enerji Forumu çerçevesinde imzalanan doğal gaz tedarik anlaşmasıyla, Azerbaycan’daki Absheron sahasında gerçekleştirilecek yeni üretim yatırımları doğrultusunda Türkiye’ye 2029 yılından itibaren doğal gaz sevkiyatı yapılacak.

Anlaşma kapsamında, 15 yıllık dönemde toplam 33 milyar metreküp doğal gazın Türkiye’ye ulaştırılması planlanıyor.

Enerji arz güvenliğine katkı hedefi

Türkiye’nin enerjide merkez ülke olma vizyonunu destekleyen anlaşmanın, yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine de katkı sunması amaçlanıyor.

Yeni tedarik anlaşmasıyla birlikte Türkiye’nin doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirme ve uzun vadeli enerji güvenliğini güçlendirme hedeflerine önemli destek sağlanacağı değerlendiriliyor.

Bayraktar daha önce duyurmuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayında yaptığı açıklamada Azerbaycan ile yeni doğal gaz anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Bayraktar, söz konusu anlaşmaya ilişkin, “Azerbaycan’da Abşeron Sahası’ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma.” ifadelerini kullanmıştı.

