Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlunun çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında yer alan ifade tutanaklarında, Sonel’in bazı başlıklarda net yanıt vermediği, bazı konularda ise farklı savunma çizgileri kullandığı görüldü.

Baz kaydıyla ilgili soru dikkat çekti

Sorguda öne çıkan başlıklardan biri, Gülistan Doku’nun bir Gençlik Merkezi’nde cinsel istismara uğradığı iddia edilen güne ilişkin sorular oldu. Daraltılmış baz raporlarının Sonel’i o gün, o saatte Gençlik Merkezi binasında gösterdiği belirtilirken, Sonel’in bu soruya şu yanıtı verdiği aktarıldı:

“Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir.”

Dosyada, bu beyanın teknik verilerle birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Arkadaş çevresine ilişkin beyanlar

İfade tutanaklarında Sonel’in, lise arkadaşları Umut Altaş ve Ekincan Kılıç hakkında da uyuşturucu kullanımı yönünde beyanda bulunduğu görüldü. Sonel’in, söz konusu kişilerin uyuşturucu aparatlarını attıkları yerlere ilişkin bilgi verdiği, buna karşılık kendisini bu çevrenin dışında konumlandırdığı kaydedildi.

Bu yönüyle ifade, soruşturma dosyasında ayrıca dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Kullandığı dil de tartışma konusu oldu

İfade tutanağında Sonel’in, Doku ailesi hakkında “Doku ailesine kızmıyorum çünkü onların acıları var ve empati yapıyorum” dediği, kendi durumunu ise “Şu an üniversitede vize sınavlarıma hazırlanmam gerekirken buradayım, çok zoruma gidiyor” sözleriyle anlattığı görüldü.

Bu ifadeler, dosyada hem hukuki hem de algısal yönüyle değerlendirilen unsurlar arasında yer aldı.

PTS kayıtları ve araç hareketleri

Soruşturma dosyasında şehir giriş-çıkışlarındaki PTS kayıtları da yer aldı. 06 SNL 10 plakalı araçla ilgili hareketlilik bulunduğu, buna rağmen Sonel’in bu sorulara “hiçbir fikrim yok” diyerek yanıt verdiği belirtildi.

Özellikle Tunceli’den çıkış kaydı olmadan Elazığ istikametinden yeniden giriş yapılmasına ilişkin net açıklama getirilememesi, dosyada teknik bulgularla birlikte ele alındı.

Tutuklamaya sevk gerekçeleri dosyada yer aldı

Başsavcılığın mahkemeye sunduğu tutuklamaya sevk evrakında, Sonel’in “hatırlamıyorum” yönündeki savunmasının yeterli görülmediği belirtildi.

Sevk yazısında yer alan gerekçelere göre; gizli tanığın “tecavüz ve cinayet” iddiaları, Gençlik Merkezine ilişkin baz kayıtları, “hatırlamıyorum ama gitmemişimdir” şeklindeki beyanın çelişkili bulunması ve jandarma raporunda yer aldığı belirtilen ceset taşıma bulgularının soruşturma açısından dikkate alındığı ifade edildi.

Ayrıca 06 SNL 10 plakalı araca ilişkin PTS hareketliliği, “suç delillerini nakletme veya cesedi gizleme faaliyeti” olabileceğine dair makul şüphe kapsamında değerlendirildi.

Başsavcılık, daraltılmış baz raporlarının Gülistan Doku’nun son görüldüğü saatlerde Sonel’in, diğer şüpheliler Umut Altaş ve Şükrü Eroğlu ile aynı noktada, yani Sarı Saltuk Viyadüğü’nde bulunduğunu teknik olarak ortaya koyduğunu belirtti.

Sevk evrakında, Gülistan Doku’ya ait sim kartın usulsüz şekilde ele geçirilip Ankara’ya gönderilmesi ve dijital verilerin silinmesi sürecinde Sonel ile yakın çevresinin rol oynadığına dair somut bulguların yer aldığı, şüphelinin serbest kalması halinde dijital verilere ve tanıklara müdahale etme riskinin “yüksek” görüldüğü kaydedildi.

Başsavcılık sevk yazısında bu savunmayı yeterli bulmadı

Mustafa Türkay Sonel’in ifade boyunca sürdürdüğü “Şu an üniversitede vize sınavlarıma hazırlanmam gerekirken buradayım” şeklindeki savunma çizgisinin, başsavcılığın sevk yazısında belirleyici olmadığı belirtildi.

Dosyada, kamu düzenini etkileyen ağır suç şüphesinin, kişisel mağduriyet anlatısının önüne geçtiği görüldü.



