AjansHaber Gündem Edirne ve İstanbul’da 420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne ve İstanbul’da 420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne ve İstanbul’da gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda toplam 420 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Edirne ve İstanbul’da 420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tır, risk analizleri doğrultusunda takibe alındı. Yapılan kontrollerde 280 kilogram esrar ele geçirildi.

Havalimanında kargo kontrolü

İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen kontrollerde ise ABD çıkışlı bir kargo gönderisi şüpheli bulunarak incelendi. İnceleme sonucunda 140 kilogram esrar tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilirken, olaylarla ilgili Edirne ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü operasyonların, terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadelede önemli rol oynadığı vurgulandı.

Ekiplerin, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.


 

