Ataşehir Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 20 şüpheli adliyede

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında süreç yeni bir aşamaya taşındı.
Belediye bünyesinde yürütülen ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet alındığı yönündeki iddialar üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Üst yönetim de soruşturmada
Soruşturma yalnızca belediye personeliyle sınırlı kalmadı, üst yönetim kademesi de dosyaya dahil edildi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheli arasında şu isimler bulunuyor:
• Onursal Adıgüzel (Ataşehir Belediye Başkanı)
• Birkan Birol Yıldız (Belediye Başkan Yardımcısı)
• Orhan Aydoğdu (Belediye Başkan Yardımcısı)
• Oğuz Kaya (Belediye Başkan Yardımcısı)
• İlgili birim amirleri ve belediye personeli.
Suçlamalar dikkat çekiyor
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, rüşvet ihbarları doğrultusunda genişletildi. Şüpheliler hakkında hazırlanan dosyada öne çıkan suçlamalar yer aldı:
“Rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ile “ihaleye fesat karıştırma.”
Adli süreç devrede
Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 20 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgularının başlaması bekleniyor.