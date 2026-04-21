Ataşehir Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 20 şüpheli adliyede

Ataşehir Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 20 şüpheli adliyede

CHP’li Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayınlama Tarihi:
Ataşehir Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 20 şüpheli adliyede

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında süreç yeni bir aşamaya taşındı.

Belediye bünyesinde yürütülen ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet alındığı yönündeki iddialar üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Üst yönetim de soruşturmada

Soruşturma yalnızca belediye personeliyle sınırlı kalmadı, üst yönetim kademesi de dosyaya dahil edildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheli arasında şu isimler bulunuyor:
• Onursal Adıgüzel (Ataşehir Belediye Başkanı)
• Birkan Birol Yıldız (Belediye Başkan Yardımcısı)
• Orhan Aydoğdu (Belediye Başkan Yardımcısı)
• Oğuz Kaya (Belediye Başkan Yardımcısı)
• İlgili birim amirleri ve belediye personeli.

Suçlamalar dikkat çekiyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, rüşvet ihbarları doğrultusunda genişletildi. Şüpheliler hakkında hazırlanan dosyada öne çıkan suçlamalar yer aldı:

“Rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ile “ihaleye fesat karıştırma.”

Adli süreç devrede

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 20 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgularının başlaması bekleniyor.

