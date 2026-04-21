Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten rekor: İlk çeyrekte 11,7 milyar TL kar

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, güçlü finansal yapısını 2026 yılının ilk üç ayında tescilledi. Türkiye Sigorta, net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artırarak 6 milyar 429 milyon TL’ye taşırken; Türkiye Hayat Emeklilik ise yüzde 52’lik bir sıçramayla 5 milyar 325 milyon TL kar elde etti. Toplamda 11 milyar 755 milyon TL net kara ulaşan şirketler, teknik karlılıkta da rekor seviyelere ulaştı. Özkaynak karlılık oranları Türkiye Sigorta’da yüzde 48, Türkiye Hayat Emeklilik’te ise yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Fiyatlama stratejileri ve enflasyonla mücadele vizyonuna değinen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mart ayında sigorta enflasyonu binde 2 seviyesindeyken, sağlık sigortaları aylık enflasyonu yüzde -5 olarak gerçekleşti. Taşımacılık branşında ise binde 5 seviyesinde sınırlı bir artış gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde sağlık sigortalarında 5,7 milyar TL, kasko branşında da yüzde 36 artış ile 5,3 milyar TL prim üretimine ulaşarak, rekabetçi fiyatlama ile büyümeyi dengeli bir şekilde yönetme kabiliyetimizi bir kez daha ortaya koyduk. Enflasyonla mücadele ve herkes için sigortacılık vizyonumuz doğrultusunda ilk çeyrekte bireysel kasko ve sağlık sigortalarımızda fiyat artışına gitmeden güçlü bir büyüme kaydettik.”

Yatırımcılara yönelik kar payı dağıtımı hakkında bilgi veren Çakmak, bilançonun gücünü şu sözlerle vurguladı:

“Türkiye Sigorta, aktif büyüklüğünü bu yılın ilk çeyreğinde 2025 yıl sonuna göre yüzde 17,3 artışla 184 milyar 146 milyon TL’ye, Türkiye Hayat Emeklilik de yüzde 6,3 artışla 584 milyar 263 milyon TL’ye çıkarmıştır. BIST 50’de yer alan tek sigorta şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta olarak 3 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtımı yapacağız. Aynı zamanda yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımıyla sermayemizi 10 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise 3 milyar TL’lik temettü dağıtımı yapacağız, şirket sermayemizi ise 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltiyoruz.”

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve hayat sigortasındaki pazar paylarını değerlendiren Taha Çakmak, liderlik pozisyonlarını şu ifadelerle özetledi:

“Hayat ve Emeklilikte liderliğimizi pekiştirirken, en yakın rakibimizle aramızdaki farkı açıyoruz. Gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artış ile 525,1 milyar TL’ye ulaşarak sektördeki liderliğimizi güçlendirdik. Özellikle Hayat ve Emeklilikte sektör liderliğimizi pekiştirirken, reel büyümemizi sürdürerek en yakın rakibimizle aramızdaki farkı açmaya devam ediyoruz.”