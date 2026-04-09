Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te yeni dönem

Şirketlerin 2026 yılı ilk çeyrek performanslarının ve gelecek stratejilerinin ele alındığı genel kurulda, yönetim kadrosu güven tazelerken bedelsiz sermaye artırımı ve temettü kararları açıklandı.

Yönetimde güven tazelendi

Genel Kurul sonucunda; Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Murat Uluğ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Taha Çakmak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Bedir ve Mahmut Kaçar mevcut görevlerine yeniden seçildi. Bağımsız üyeler Ayşe Türkmenoğlu ve Yavuz Kaynarca görevlerine devam ederken, Arif Calban ise yeni Bağımsız Üye olarak atandı.

2026’nın ilk çeyreğinde rekor büyüme

Genel Müdür Taha Çakmak, 2026 yılının ilk çeyreğinde sergilenen finansal performansa dikkat çekti. Çakmak, bir önceki yılın aynı dönemine göre hayat dışı branşlarda yüzde 30 büyüme ile 53,8 milyar TL brüt prim üretimine, hayat branşında ise yüzde 54 büyümeyle 10,6 milyar TL seviyesine ulaştıklarını belirtti. BES ve OKS fon büyüklüğünde ise devlet katkısı dahil yüzde 67 büyüme ile 525,1 milyar TL’ye ulaşarak liderliği perçinlediklerini ifade etti.

Sermayeler ikiye katlanıyor

Şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonuna vurgu yapan Taha Çakmak, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Şirketlerimizin güçlü finansal yapısıyla ülkemiz ve sektörümüz için güvence sunmaya devam ediyoruz. Paydaşlarımıza değer üretme prensibimizle kuruluşumuzdan bu yana düzenli olarak temettü dağıtımı yapmaktayız. Bu yıl da Türkiye Sigorta olarak, nakit brüt 3 milyar TL temettü dağıtımı yapacağız. Yüzde 100 bedelsiz sermaye artışı ile sermayemizi 10 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Türkiye Hayat Emeklilik’te ise yine 3 milyar TL’lik temettü dağıtımı gerçekleştireceğiz. Buradaki sermayemizi ise 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz.”