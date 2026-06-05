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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, belediye hizmetlerini siyasi tartışmaların dışında tutmak ve kente yönelik çalışmalarını daha etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Editör
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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Bilecen, yaptığı açıklamada, halkın talepleri doğrultusunda çıktığı adaylık sürecinin ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüksek oy oranıyla belediye başkanı seçildiğini belirtti.

Verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi

Göreve geldikten sonra CHP tarafından kendisine verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Bilecen, şu değerlendirmede bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hariç, hiçbir belediyeden bana destek gelmedi. Göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim ama sonuç alamadım. Bunların sürekli bir bahane ve sebebi vardı. Bu sebepler çoğaldı. Mutlak butlan davası, daha sonra CHP genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan… Artık bu durumdan sıkıldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin içerisindeki ve ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis Belediyesini ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz.”

“Bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim”

Açıklamasında görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini vurgulayan Bilecen, kararını uzun değerlendirmeler sonucunda aldığını belirterek şunları kaydetti:

“Kilis’e daha iyi hizmetlere odaklanabilmek, siyasi çekişmelerden şehrimi ve belediyemi korumak için uzun istişarelerin ardından bir karar aldım. Şu an için en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum. Kimde ne hakkım varsa helal olsun. Doğru olduğuna ve şehrime faydalı olacağı için bu kararı aldım. Bu kararı almamda başka da hiçbir sebep yoktur. Biz daha iyi hizmet vermek için bu yola giriyoruz. İnşallah doğru yol seçmişizdir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.”

Bilecen’in istifasıyla birlikte Kilis Belediyesinde görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceği bildirildi.

#Kilis Belediye Başkanı
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