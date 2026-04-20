İstanbul’da yarın akşam sağanak bekleniyor

İstanbul Valiliği, yarın akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağışlı havanın etkisini göstereceğini açıkladı. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Açıklamada, yağışların 22 Nisan Çarşamba günü özellikle Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, yağışlı sistemin ise perşembe sabah saatlerinde kenti terk edeceğinin öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca, çarşamba günü sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceği, cuma günü ise yeniden mevsim normallerine çıkmasının beklendiği ifade edildi. Bu akşam ve gece saatlerinde rüzgarın güneyli yönlerden eseceği tahmin edildiğinden, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.