Şanlıurfa’da öğrencilerden anlamlı tepki: Okula bayrak ve çiçeklerle gittiler

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde öğrenciler ve veliler, son günlerde Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına karşı birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Sabah saatlerinde okulların yolunu tutan öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle okula geldi. Velilerin de katıldığı buluşmada okul bahçelerinde bir araya gelen öğrenci ve aileler, öğretmenlerini bekledi.

Türk bayraklarının dalgalandığı etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri için “sevgi koridoru” oluşturdu. Alkışlarla karşılanan öğretmenlere çiçekler takdim edilirken, ortaya çıkan görüntüler duygusal anlara sahne oldu.



