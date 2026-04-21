Bakan Gürlek: “Suça sürüklenen çocuklar var”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN TÜRK ekranlarında gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Bakan Gürlek, toplumu yaralayan olaylara değinerek Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku dosyasıyla ilgili 2025 yılında yaşanan hareketliliği ve gizli tanık beyanlarını şu şekilde aktardı:

"86 milyonun Adalet Bakanıyım. Toplumu yaralayan bazı olaylar var. Bazı simge isimler var. Gülistan Doku, Rojin Kabaiş gibi. Başsavcımız 2025 yılında hareketlenme olduğunu söyledi. 2025 yılında ihbar geliyor. Gizli tanık dinleniyor. Yeni delil var. Tanığın anlattığıyla deliller örtüşüyor. Mezar yerini söyledi. Oradan da örnek alındı. Silah da beraberinde gömülmüş. Silah toprakta oksitlenme yapıyor. Tanığın anlattığı ile deliller örtüşünce rapor oluşturuluyor. Soruşturma aşamasında itirafçılar da oluyor. Polis memurunun vali ile ilgili söyledikleri de dosyaya girdi. Evre evre gelişen bir şey var. Kırmızı bülten çıkardık Umut Altaş'la birlikte. Abisini ve avukatına beyanlarda bulundu. Ama bizzat beyanlarda bulunması lazım."

Bakan Gürlek: “Hukukta siyasetçiye, valiye, belediye başkanına bakılmaz”

Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, hem delil sürecine hem de adli işleyişe değindi:

“Kızcağımızın bir mezarı var ise onu ortaya çıkarmak tek amacımız. Ailenin de gidip dua etmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Bir de suçluların cezasını alması. Hukukta ‘siyasetçiye, valiye, belediye başkanına’ bakılmaz. Savcılık ince bir işçilik yaptı. Özel bir ekip de kuruldu. Gizli tanığın beyanıyla deliller örtüşüyor. Gerçekten gizli tanığın söylediği yerde ceset varmış. ‘Ceset yoksa cinayet yoktur’ diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var. 2 delil var. SIM kartın aileden alınarak özel siber polise gönderilerek verilerin silinmesi ve hastane kayıtlarının silinmesi var. Delilleri karartma suç isnadı olur herhalde. Bizim Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz var. Bir ekip kurduk. Soruşturmayı başsavcılık yapar. Dosyalara bu ekipteki arkadaşlar farklı bir gözle bakıyor. Elbette soruşturmayı yapan ilgili savcılık. Biz soruşturma makamı değiliz. Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz. Bizim özel ekibimiz sadece teknik bilgi veriyor. Tekrar altını çizmek istiyorum. Soruşturmayı biz yürütmüyoruz. Umut Altaş yasal yolla ABD’ye gidiyor ve oturum alıyor. Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık ve iade talebinde bulunduk. Umut Altaş, Gülistan ile arkadaş. Altaş’ın sürekli bir rahatsızlığı var. Vicdani rahatsızlığı var. Kamu görevlileri bakımından bir yargılama soruşturma usulü var. Kaymakam ve valiler hakkında soruşturma yapma makamı, suç yerine en yakın ağır ceza merkezinin bulunduğu başsavcılık. Burada suç yeri Tunceli biliyorsunuz. Tunceli’ye en yakın ağır ceza merkezi Erzurum olduğu için Erzurum başsavcılığı tarafından yapılıyor. Bu kanunda yazan bir madde, özel bir düzenleme.”

Bakan Gürlek, yargı süreçlerinin uzunluğuna dikkat çekerek özellikle boşanma davalarındaki gecikmelere yönelik yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirtti. Süreçlerin hızlandırılması için somut adımlar atılacağını ifade eden Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Meslektaşlarımla çok sık görüşüyorum. Boşanma davası 8 yıl sürüyor. 10 yıl süren boşanma davası var. Biz sorunları yerinden tespit ediyoruz. Yaptığımız bir çalışma var. Yargının hızlandırılması için adımlar atıyoruz. Kira davaları var. Boşanma davaları var. Hangi davanın ne kadar sürede karara bağlanacağı bellidir. Hedef süre var. Hakimlerimiz bazen savsaklıyor. Kira davasının süresi belli, 6 ay. Eğer bu sürede karara bağlanmazsa biz hakime soracağız. Bazı davaların uzun sürdüğünü tespit ettik. Ortalama bir boşanma davası bin 300 gün sürüyor. Boşanma konusunda önemli değişiklikler yapacağız. Aile birliğinin bittiğine dair karar verilmişse karar verilebilecek. Maddi ve manevi boyut sonraya bırakılacak. Ama boşanma gerçekleşmiş olacak.”

“Yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu kanayan yaramız”

Adalet Bakanı Gürlek, yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin çarpıcı veriler paylaşarak bu alanlarda daha sert ve kapsamlı adımlar atılacağının sinyalini verdi. Mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığına dikkat çekti:

“Yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu kanayan yaramız. Bu konularda sonuna kadar gidilecek. Şubat ve Mart ayı içerisinde bin 516 tane operasyon yapıldı. 15 bin 306 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 bin 873 şüpheli tutuklandı. Yasa dışı bahis suç değil, kabahat. Bir düzenleme yapılmalı. Suça dönüştürülmesi lazım. Ceza verilmesi lazım. Oynayan için suç değil ama yer sağlayan, oynatan için suç. Bunların sistemlerini öğrendik. Yöntemleri var. Şu an oynayana sadece para cezası veriliyor.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin yürütülen çalışmalara değinerek hem cezai yaptırımların artırılacağını hem de aile sorumluluğuna yönelik yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti. Özellikle son yaşanan olaylar üzerinde önemli uyarılarda bulundu:

“Sokak çeteleri ile ilgili çalışmalar yapıldı. Operasyonlar yapılıyor. Suça sürüklenen çocuklar var. Mecliste komisyon kuruldu. Mağdur ailelerle de toplantı yaptım. Suça sürüklenen çocuklarda verilen cezalarda vicdanların yaralandığını gördük. Bu cezaları artıracağız. Çocukları kullananlar hakkındaki cezalar da artırıldı. Suça sürüklenen çocuk hakkındaki cezalar artırılacak. Kahramanmaraş’taki olayda baba tutuklandı. Anne de sorguya sevk edildi. Bu çocuk sorunlu bir çocuk. Rehber öğretmenimiz çocuğun acilen psikoloğa gitmesi gerektiğini söylemiş. Çocuk götürülmemiş. Ebeveynlerin ihmali var. Evden 5 tane silah çıktı. Ruhsatlı silahların nasıl saklanması gerektiğine dair düzenleme yapılması lazım. Ruhsatlı silahların evde belirli şartlarda saklanması lazım. Babanın güvenli bir yerde koruması gerekiyordu.”

Sosyal medyada kimlik doğrulama ve yaş sınırı

Sosyal medya kullanımı ve çocuklara yönelik düzenlemelere değinen Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Meclis’te Aile Bakanlığımızın 15 yaşını doldurmamış çocuklar için yaptığı bir düzenleme var. Sosyal medya hesabı kullanmak isteyen kişi TC kimlik numarası ile girecek. e-Devlet üzerinden doğrulama kodu alınacak ve bununla sosyal medyaya girilecek. ‘Nick name’ ile de hesap kurulabilir ama TC vermeniz gerekecek. Katalog suçlar belli. Bunları oluşturduk. Bunlar o hesabın olduğu platforma iletilecek ve suç işlendiyse bilgiler istenecek.”

Nafaka düzenlemesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, şunları söyledi:

“Nafaka konusunda düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Geniş katılım olmalı. Hassasiyet gerektiren bir konu. Süresiz nafaka konusu olmamalı. Şu anda çalışıyoruz. Fikir teatisi ediyoruz ama olgunlaşmadı.”

Suçluların iadesi ve kırmızı bülten süreçleri

Uluslararası suçluların iadesi konusunda yürütülen sürece dikkat çeken Bakan, şu değerlendirmede bulundu:

“FETÖ ve diğer suçlular hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz ve iade talep ediyoruz. Suçluların iadesi anlaşması var. Bazı ülkeler buna uymuyor. Delilleri gönderiyoruz. Tekrar tekrar istiyoruz. Yeni delil ortaya çıkınca yine gönderip iadesini talep ediyoruz. Bu süreci de yakından takip ediyoruz.”

Yargı teşkilatının işleyişine dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Ben uygulamadan geldim. Hakimlik ve savcılık psikolojisini iyi biliyorum. 27 bin 500 civarında savcı ve hakimimiz var. Zamanında karar vermek için çalışıyor. Bir de çalışmayan hakim ve savcılarımız var. HSK olarak bir suça bulaşmış hakim ve savcı varsa bunun arkasında durmuyoruz. Hakim ve savcılık büyük bir teşkilat. Burada çürük elmalar olabilir. 2022-2026 yılları arasında 2 bin 322 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldı. Hakim ve savcılar suçtan muaf değildir.”

“12. Yargı Paketi’nde başka önceliklerimiz var”

İnfaz düzenlemeleri ve yargı paketlerine ilişkin son durumu da paylaşan Adalet Bakanı Gürlek, şöyle konuştu:

“İnfaz düzenlemesi 11. Yargı Paketi’nde yapılmıştı. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz ama 12. Yargı Paketi’nde olup olmayacağını ve Meclis’ten geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. 12. Yargı Paketi’nde başka önceliklerimiz var.”