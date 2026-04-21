AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanlığından İsrailli yerleşimcilere tepki: “Saldırılar terördür”

Dışişleri Bakanlığından İsrailli yerleşimcilere tepki: “Saldırılar terördür”

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Filistinli sivilleri hedef aldığı saldırılara sert tepki gösterdi. Artan şiddetin bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu eylemler “terör” olarak nitelendirildi.

Yayınlama Tarihi:
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’da yaşanan son gelişmelerin yalnızca yerel değil, bölgesel istikrar açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail’in izlediği politikalar kapsamında sorumluların hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria’da farklı noktalarda gerçekleştirdikleri terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümeti, uyguladığı işgal ve soykırım politikalarıyla yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, Filistin halkını yıldırmayı amaçlamakta ve bölgede barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları hedef almaktadır. İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü mezalimin cezasız kalmaması ve faillerin mahkemeler önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz.”

Bakan Gürlek: “Suça sürüklenen çocuklar var”
