İsrail ordusundan Hz.İsa heykelini parçalayan askere 30 gün hapis

İsrail ordusu, Lübnan’da bir dini simgenin hedef alınmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Resmi açıklamada, elde edilen bulguların ve komuta kademesinin değerlendirmelerinin tümen komutanına sunulduğu ve nihai kararın bu doğrultuda verildiği belirtildi.

Soruşturmanın perde arkası



Güney Lübnan’daki bir Hristiyan yerleşiminde yaşanan olayda, bir askerin dini sembolü bizzat tahrip ettiği, başka bir askerin ise bu anları görüntüleyerek yayılmasına aracılık ettiği tespit edildi. Olay sırasında bölgede bulunan ve herhangi bir müdahalede bulunmayan 6 asker de inceleme kapsamına alındı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’daki askeri faaliyetlerin yalnızca Hizbullah ve silahlı unsurlara yönelik olduğu savunulurken, zarar gören heykelin onarımı için destek verildiği öne sürüldü.

Cezai yaptırım açıklandı

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, heykeli parçalayan ve görüntüleyen iki askerin muharebe görevlerinden alındığı bildirildi. Söz konusu askerlere 30’ar gün askeri hapis cezası verildi. Olayı müdahale etmeden izleyen diğer 6 askerle ilgili kararın ise daha sonra netleşeceği ifade edildi.

Geçmişte de dini mekanlara yönelik tutumları nedeniyle eleştirilen İsrail ordusu, bu olay sonrası askerlere dini sembollere karşı davranış kurallarının yeniden hatırlatılacağını açıkladı.

Görüntülerle gündeme gelmişti

Olay, bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykeline zarar verdiği anların sosyal medyada hızla yayılmasıyla ortaya çıkmıştı. Görüntülerin doğruluğunu kabul eden İsrail ordusu, Hristiyan dünyasından gelen sert tepkilerin ardından soruşturma başlatmak zorunda kalmıştı.