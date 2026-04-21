Milli yazılımın ihracat atağı: HÜRJET’in dijital aklı Avrupa’ya açılıyor

2003’te başlatılan geliştirme sürecinin ardından 2007’den itibaren Türk Hava Kuvvetleri envanterinde aktif olarak kullanılan FSGP, operasyonel sahada edindiği tecrübeyi şimdi küresel pazara taşıyor. Uzun yıllardır görev planlama ve harekat desteğinde kritik rol üstlenen sistem, milli savunma yazılımlarının ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor.

Yeni nesil platformların ortak merkezi

FSGP, yalnızca mevcut hava platformlarına hizmet vermekle kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin yeni nesil savunma projelerinin de temel yapı taşlarından biri olarak konumlanıyor. HÜRJET için aktif kullanım sürecine hazırlanan sistem, Milli Muharip Uçak KAAN ile entegrasyon çalışmalarını da sürdürüyor. Farklı platform ve mühimmat türlerini tek merkezden yönetebilme kabiliyetiyle dikkat çeken yazılım, hava gücünün koordinasyonunu üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

İspanya ile stratejik açılım

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET’in seri üretim süreci devam ederken, İspanya ile imzalanan anlaşma Türkiye’nin savunma ihracatında önemli bir eşiği temsil ediyor. Bu iş birliği yalnızca hava aracını değil, beraberinde kritik görev sistemlerini de kapsıyor. HAVELSAN’ın geliştirdiği tam görev ve uçuş eğitim simülatörü Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildikten sonra İspanya’ya gönderilecek. Aynı şekilde FSGP de anlaşma kapsamında İspanya Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunulacak.

HÜRJET’in 2027’de Türkiye’de, 2028’de ise İspanya’da aktif görev alması planlanıyor.

Savaş sahasına uyumlu akıllı sistem

FSGP, klasik bir uçuş planlama yazılımının ötesine geçerek modern muharebe ortamının ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Akıllı mühimmat entegrasyonu, ağ destekli operasyon kabiliyeti ve gelişmiş görev yönetimi özellikleriyle öne çıkan sistem, düşük görünürlük ve manyetik emisyon planlaması gibi kritik unsurları da bünyesinde barındırıyor.

Yapay zeka ile entegre operasyon gücü

Gelişmiş veri yönetimi altyapısıyla donatılan FSGP kızılötesi arama sistemleri ve yeni nesil veri bağlarıyla uyumlu çalışıyor. Yapay zeka destekli yapısı sayesinde insanlı ve insansız hava araçları arasında eş zamanlı görev koordinasyonu sağlayan sistem, geleceğin muharebe konsepti olan insanlı-insansız iş birliğine önemli katkı sunuyor.