18:43 Milli yazılımın ihracat atağı: HÜRJET’in dijital aklı Avrupa’ya açılıyor
18:13 TBD uyardı: “Şiddetin normalleşmesi gençleri olumsuz etkiliyor”
17:43 Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tuncay Sonel için tutuklama talebi
17:43 Samsun’da heyelan: Ulaşım durdu, elektrik kesildi
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya’yı Külliye’de kabul etti
15:30 Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Firari şüpheliye kırmızı bülten kararı
14:20 Bakan Kurum: “Yaklaşımımız; diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkelerine dayanmaktadır”
13:35 Bakan Göktaş: “Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk”
Milli yazılımın ihracat atağı: HÜRJET'in dijital aklı Avrupa'ya açılıyor

Türkiye’nin jet eğitim uçağı HÜRJET, yalnızca fiziksel kabiliyetleriyle değil, bünyesinde taşıdığı yerli yazılım altyapısıyla da uluslararası pazarda dikkat çekiyor. HAVELSAN imzası taşıyan Görev Planlama Sistemi (FSGP), uçağın İspanya’ya gerçekleştirilecek ilk ihracatıyla birlikte yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.

2003’te başlatılan geliştirme sürecinin ardından 2007’den itibaren Türk Hava Kuvvetleri envanterinde aktif olarak kullanılan FSGP, operasyonel sahada edindiği tecrübeyi şimdi küresel pazara taşıyor. Uzun yıllardır görev planlama ve harekat desteğinde kritik rol üstlenen sistem, milli savunma yazılımlarının ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor.

Yeni nesil platformların ortak merkezi

FSGP, yalnızca mevcut hava platformlarına hizmet vermekle kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin yeni nesil savunma projelerinin de temel yapı taşlarından biri olarak konumlanıyor. HÜRJET için aktif kullanım sürecine hazırlanan sistem, Milli Muharip Uçak KAAN ile entegrasyon çalışmalarını da sürdürüyor. Farklı platform ve mühimmat türlerini tek merkezden yönetebilme kabiliyetiyle dikkat çeken yazılım, hava gücünün koordinasyonunu üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

İspanya ile stratejik açılım

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET’in seri üretim süreci devam ederken, İspanya ile imzalanan anlaşma Türkiye’nin savunma ihracatında önemli bir eşiği temsil ediyor. Bu iş birliği yalnızca hava aracını değil, beraberinde kritik görev sistemlerini de kapsıyor. HAVELSAN’ın geliştirdiği tam görev ve uçuş eğitim simülatörü Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildikten sonra İspanya’ya gönderilecek. Aynı şekilde FSGP de anlaşma kapsamında İspanya Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunulacak.

HÜRJET’in 2027’de Türkiye’de, 2028’de ise İspanya’da aktif görev alması planlanıyor.

Savaş sahasına uyumlu akıllı sistem

FSGP, klasik bir uçuş planlama yazılımının ötesine geçerek modern muharebe ortamının ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Akıllı mühimmat entegrasyonu, ağ destekli operasyon kabiliyeti ve gelişmiş görev yönetimi özellikleriyle öne çıkan sistem, düşük görünürlük ve manyetik emisyon planlaması gibi kritik unsurları da bünyesinde barındırıyor.

Yapay zeka  ile entegre operasyon gücü

Gelişmiş veri yönetimi altyapısıyla donatılan FSGP kızılötesi arama sistemleri ve yeni nesil veri bağlarıyla uyumlu çalışıyor. Yapay zeka  destekli yapısı sayesinde insanlı ve insansız hava araçları arasında eş zamanlı görev koordinasyonu sağlayan sistem, geleceğin muharebe konsepti olan insanlı-insansız iş birliğine önemli katkı sunuyor.

TBD uyardı: “Şiddetin normalleşmesi gençleri olumsuz etkiliyor”
TBD uyardı: “Şiddetin normalleşmesi gençleri olumsuz etkiliyor”
#Yaşam / 21 Nisan 2026
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tuncay Sonel için tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tuncay Sonel için tutuklama talebi
#Gündem / 21 Nisan 2026
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Spor
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Savunma
TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak
TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak
Samsun’da heyelan: Ulaşım durdu, elektrik kesildi
Samsun’da heyelan: Ulaşım durdu, elektrik kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya’yı Külliye’de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya’yı Külliye’de kabul etti
