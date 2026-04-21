Samsun’da heyelan: Ulaşım durdu, elektrik kesildi

Samsun’un Ladik ilçesinde meydana gelen heyelan, bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Gürcü Yaylası yolunda aşırı yağış ve kar erimesi sonrası oluşan toprak kayması nedeniyle Saray, Hacıalipınar ve Tüfekçidere mahallelerini birbirine bağlayan grup yolu ulaşıma kapandı.

Heyelanda elektrik direkleri de zarar gördü. Bu nedenle yayla ve bazı mahallelere elektrik verilemezken, günlük yaşam sekteye uğradı.

Hacıalipınar Mahallesi Muhtarı Yusuf Peker, yolların açılması ve enerji hatlarının onarılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Bölgede inceleme başlatan AFAD ekiplerinin, ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



