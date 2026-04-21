Bakan Göktaş: “Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk”

Her okula özel bir ekip, bir birim kurduklarını belirten Bakan Göktaş, “Sadece okul veya mahalle bazlı bir çalışma değil, çalışan meslek gruplarına dair psikososyal destek süreci, vaka yönetimi ve ardından normalleşme süreci ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bu bir günlük süreç değil, biz orada 6 aylık bir eylem planı oluşturduk.” dedi.

Bakan Göktaş, kayıp yaşayan ailelerin bu zorlu süreçte yalnız bırakılmadığını vurguladı. Olaydan etkilenen çocuklar için psikososyal destek çalışmalarının hızla başlatıldığını belirten Göktaş, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ifade etti. Uzman ekiplerin hem çocuklara hem de ailelere yönelik destek sürecini titizlikle yürüttüğü aktarıldı.

Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 102 personelle sahada olduklarını söyleyen Göktaş, "Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ayrıca bölgede bir "Psikososyal Destek Görüşme Ofisi" kurulması planlandığını ve 81 ile yönelik çok daha kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.