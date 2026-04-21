GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:43 Milli yazılımın ihracat atağı: HÜRJET’in dijital aklı Avrupa’ya açılıyor
18:13 TBD uyardı: “Şiddetin normalleşmesi gençleri olumsuz etkiliyor”
17:43 Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tuncay Sonel için tutuklama talebi
17:43 Samsun’da heyelan: Ulaşım durdu, elektrik kesildi
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya’yı Külliye’de kabul etti
15:30 Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Firari şüpheliye kırmızı bülten kararı
14:20 Bakan Kurum: “Yaklaşımımız; diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkelerine dayanmaktadır”
13:35 Bakan Göktaş: “Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk”
AjansHaber Gündem Bakan Göktaş: “Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk”

Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan saldırının ardından şehirde, psikososyal destek çalışmaları derinleştirilerek sürdürülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, olayın ilk anından itibaren sahada aktif şekilde görev alarak öğrencilere, ailelere ve okul personeline destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Yayınlama Tarihi:
Her okula özel bir ekip, bir birim kurduklarını belirten Bakan Göktaş, “Sadece okul veya mahalle bazlı bir çalışma değil, çalışan meslek gruplarına dair psikososyal destek süreci, vaka yönetimi ve ardından normalleşme süreci ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bu bir günlük süreç değil, biz orada 6 aylık bir eylem planı oluşturduk.” dedi.

Bakan Göktaş, kayıp yaşayan ailelerin bu zorlu süreçte yalnız bırakılmadığını vurguladı. Olaydan etkilenen çocuklar için psikososyal destek çalışmalarının hızla başlatıldığını belirten Göktaş, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ifade etti. Uzman ekiplerin hem çocuklara hem de ailelere yönelik destek sürecini titizlikle yürüttüğü aktarıldı.

Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 102 personelle sahada olduklarını söyleyen Göktaş, "Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ayrıca bölgede bir "Psikososyal Destek Görüşme Ofisi" kurulması planlandığını ve 81 ile yönelik çok daha kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Aile Akademi Platformu'ndan 67 bin 754 kişi yararlandı
Aile Akademi Platformu'ndan 67 bin 754 kişi yararlandı
#Gündem / 04 Nisan 2026
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Spor
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Savunma
TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak
TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak
Bakan Gürlek: “Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor”
Bakan Gürlek: “Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor”
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Eski vali adliyede
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Eski vali adliyede
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.