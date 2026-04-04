Aile Akademi Platformu'ndan 67 bin 754 kişi yararlandı

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Aile Akademi Platformu ile sağlıklı aile yapısını güçlendirmeyi, bilgi ve bilinç düzeyini artırmayı, ebeveynlere rehberlik etmeyi ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ebeveynlere rehberlik amacıyla hizmetleri yaygınlaştırdıklarını aktaran Göktaş, “Eğitim, ekonomi, kültür, sanat, sağlık ve ulaşım başta olmak üzere her alanda ailelerin yanında olmaya gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.Dijital dünyanın tehlikelerine karşı farkındalık

Son yıllarda sosyal medyanın etkileri ve dijital risklerin aileler için önemli bir endişe kaynağı haline geldiğini vurgulayan Göktaş, “Bu sorunları aşmanın yolu ancak bilinçli kullanım ve dijital farkındalıkla mümkündür. Bu kapsamda bakanlık olarak toplumu, aileleri, özellikle de çocuklarımızı dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için yoğun mesai harcıyoruz.” dedi.

Platformun sunduğu eğitimler

Göktaş, platform kapsamında hem vatandaşlara hem de bakanlık personeline yönelik çeşitli eğitim içeriklerinin sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Aile yapısının güçlendirilmesi, sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması, toplumsal farkındalığın yükseltilmesi ve bakanlık personelinin bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla geçen yıl Aile Akademi Platformu’nu hayata geçirdik. Aile Eğitim Programı, Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi, Çocukların Yaşam Becerilerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Farkındalık Eğitim Programı, Veri Güvenliği ve Kötüye Kullanım Senaryoları, ANKAÇocuk Destek Programı modülleri ile Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede eğitim içerikleri sunuyoruz. Platform sayesinde bugüne kadar 67 bin 754 kişi, bakanlığın sunduğu içerik ve eğitimlere erişti.”

Bakanlık personeli ve vatandaşlar için kapsamlı eğitim

Göktaş, söz konusu eğitimlerle bireylerin ve bakanlık çalışanlarının bilgi, farkındalık ve yetkinliklerinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, “Vatandaşlara yönelik eğitimlerde, aile eğitimi ve iletişimi, evlilik ve sağlık, çocukların ve gençlerin gelişimi, mahremiyet bilinci ile sosyal hizmetlere erişim gibi konular yer alıyor. Bakanlık personeline yönelik eğitimlerde ise mesleki becerilerin geliştirilmesi, yasal düzenlemeler, kriz yönetimi ve teknoloji kullanımı başlıkları bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

E-devlet entegrasyonu ile kolay erişim

Aile Akademi Platformunun e-Devlet ile entegre şekilde tasarlandığını ve eğitimlere katılım ile başarı belgelerinin doğrulanabildiğini aktaran Göktaş, bu entegrasyon sayesinde katılımcıların kendilerine uygun zamanlarda eğitimlere erişebildiğini belirtti. Ayrıca, eğitimlerin çevrim içi sunulmasının hedef kitleyi genişlettiğini, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak bütçeye katkı sunduğunu ifade etti.



