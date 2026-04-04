Aile Akademi Platformu'ndan 67 bin 754 kişi yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile eğitimi, evlilik, sağlık, çocuk ve genç gelişimi ile mahremiyet bilinci gibi başlıklarda eğitimlerin yer aldığı Aile Akademi Platformu’ndan bugüne kadar 67 bin 754 kişinin yararlandığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Aile Akademi Platformu'ndan 67 bin 754 kişi yararlandı

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Aile Akademi Platformu ile sağlıklı aile yapısını güçlendirmeyi, bilgi ve bilinç düzeyini artırmayı, ebeveynlere rehberlik etmeyi ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ebeveynlere rehberlik amacıyla hizmetleri yaygınlaştırdıklarını aktaran Göktaş, “Eğitim, ekonomi, kültür, sanat, sağlık ve ulaşım başta olmak üzere her alanda ailelerin yanında olmaya gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.Dijital dünyanın tehlikelerine karşı farkındalık

Son yıllarda sosyal medyanın etkileri ve dijital risklerin aileler için önemli bir endişe kaynağı haline geldiğini vurgulayan Göktaş, “Bu sorunları aşmanın yolu ancak bilinçli kullanım ve dijital farkındalıkla mümkündür. Bu kapsamda bakanlık olarak toplumu, aileleri, özellikle de çocuklarımızı dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için yoğun mesai harcıyoruz.” dedi.

Platformun sunduğu eğitimler

Göktaş, platform kapsamında hem vatandaşlara hem de bakanlık personeline yönelik çeşitli eğitim içeriklerinin sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Aile yapısının güçlendirilmesi, sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması, toplumsal farkındalığın yükseltilmesi ve bakanlık personelinin bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla geçen yıl Aile Akademi Platformu’nu hayata geçirdik. Aile Eğitim Programı, Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi, Çocukların Yaşam Becerilerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Farkındalık Eğitim Programı, Veri Güvenliği ve Kötüye Kullanım Senaryoları, ANKAÇocuk Destek Programı modülleri ile Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede eğitim içerikleri sunuyoruz. Platform sayesinde bugüne kadar 67 bin 754 kişi, bakanlığın sunduğu içerik ve eğitimlere erişti.”

Bakanlık personeli ve vatandaşlar için kapsamlı eğitim

Göktaş, söz konusu eğitimlerle bireylerin ve bakanlık çalışanlarının bilgi, farkındalık ve yetkinliklerinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, “Vatandaşlara yönelik eğitimlerde, aile eğitimi ve iletişimi, evlilik ve sağlık, çocukların ve gençlerin gelişimi, mahremiyet bilinci ile sosyal hizmetlere erişim gibi konular yer alıyor. Bakanlık personeline yönelik eğitimlerde ise mesleki becerilerin geliştirilmesi, yasal düzenlemeler, kriz yönetimi ve teknoloji kullanımı başlıkları bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

E-devlet entegrasyonu ile kolay erişim

Aile Akademi Platformunun e-Devlet ile entegre şekilde tasarlandığını ve eğitimlere katılım ile başarı belgelerinin doğrulanabildiğini aktaran Göktaş, bu entegrasyon sayesinde katılımcıların kendilerine uygun zamanlarda eğitimlere erişebildiğini belirtti. Ayrıca, eğitimlerin çevrim içi sunulmasının hedef kitleyi genişlettiğini, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak bütçeye katkı sunduğunu ifade etti.


 

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
#Gündem / 29 Mart 2026
Genç çiftlere destek artıyor: Aile ve Gençlik Fonu 10 milyar lirayı geçti
Genç çiftlere destek artıyor: Aile ve Gençlik Fonu 10 milyar lirayı geçti
#Gündem / 16 Mart 2026
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Gündem
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Gündem
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
