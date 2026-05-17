17 Mayıs 2026 Pazar
AjansHaber Gündem 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinde yeni aşama: Uygulama esasları hazırlanıyor

15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, süreç için Bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme kapsamında uygulama sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Göktaş, TBMM’de düzenlenen “Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek” panelinin ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de kapsayan kanunla birlikte 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanların oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın teşvik edileceğini söyledi.

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının önlenmesinin hedeflendiğini belirten Göktaş, düzenlemeye ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Çalışma grubu oluşturuldu

Göktaş, düzenlemenin uygulanabilmesi amacıyla Bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu açıkladı.

Sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten Göktaş, kamu kurumları ve diğer paydaşlarla temasların devam ettiğini kaydetti.

Yönetmelik kısa sürede çıkarılacak

15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik uygulama esaslarının kısa süre içerisinde belirleneceğini ifade eden Göktaş, bu kapsamda yönetmeliğin hazırlanarak uygulamanın başlatılacağını söyledi.

Yaş doğrulama sistemi için teknik çalışma

Yeni dönemin yalnızca yasal düzenlemelerden ibaret olmayacağını belirten Bakan Göktaş, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını ifade etti.

Kanun kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen 15 yaş altı çocuklara hizmet sunma yükümlülüğü doğrultusunda yaş doğrulama yöntemlerine ilişkin teknik çalışmaların sürdüğü bildirildi.


 

Bakan Göktaş: “Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurma sürecini desteklemeye devam edeceğiz”
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Rize'de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
