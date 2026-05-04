Bakan Göktaş’tan Bosch’un Anneler Günü reklamına tepki

Bosch’un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, annelik kavramının ticari iletişim dili içinde sıradanlaştırılmasına karşı olduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın-biyolojik ya da koruyucu-gerçek bir annedir. Bu bağ, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir.”

“Bu değerin hassasiyetle ele alınması sorumluluktur”

Annelik kavramının toplumsal yapının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Göktaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur.”

Reklam filmi kaldırıldı

Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından, Medina Turgul DDB Reklam Ajansı tarafından hazırlanan reklam filmi Bosch Home Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.