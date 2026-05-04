TEKNOFEST Mavi Vatan bu yıl Gölcük’te düzenlenecek

Türkiye’nin milli teknoloji vizyonunu denizcilik alanında öne çıkaran TEKNOFEST Mavi Vatan, bu yıl savunma sanayii, denizcilik ve ileri teknoloji ekosistemini Kocaeli’de sergilemeye hazırlanıyor. Genç girişimcilerden mühendislik ekiplerine kadar geniş katılımın beklendiği organizasyon, ağustos sonunda kapılarını ziyaretçilere açacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, 27-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilecek.

T3 Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TEKNOFEST Mavi Vatan bu sene 27-30 Ağustos 2026’da Gölcük Tersanesi Komutanlığında. Teknoloji, savunma ve denizcilik ekosistemini aynı rotada buluşturuyoruz. Herkesi bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Denizcilik teknolojileri vitrine çıkacak

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olarak gösterilen etkinlikte, savunma sanayisinin yanı sıra denizcilik teknolojileri alanındaki yenilikçi projelerin de sergilenmesi bekleniyor. Festival kapsamında gençlerin geliştirdiği projeler ve yerli teknolojiler ziyaretçilerle buluşacak. 

Geçtiğimiz yıl İstanbul Tersanesi Komutanlığında düzenlenen organizasyonda, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi birçok teknoloji yarışması gerçekleştirilmişti.

Türk donanmasının öne çıkan platformları sergilenecek

TEKNOFEST Mavi Vatan’da, Türk savunma sanayisinin deniz platformlarının da ziyaretçilere açılması öngörülüyor. Geçen yıl düzenlenen etkinlikte TCG Anadolu ve TCG İstanbul gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri yoğun ilgi görmüştü.

Bu yılki organizasyonun da özellikle gençler, teknoloji meraklıları ve savunma sanayisi paydaşları açısından önemli bir buluşma noktası olması bekleniyor.

