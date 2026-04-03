AjansHaber Gündem Mavi Vatan-26 Tatbikatı başladı

Mavi Vatan-26 Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 3-9 Nisan tarihlerinde icra edilecek Mavi Vatan-26 Tatbikatı'nın 120 gemi, 50 hava vasıtası ve 15 bin personelin katılımıyla başladığını bildirdi.

Mavi Vatan-26 Tatbikatı başladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tatbikata Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 120 gemi, 50 hava aracı ve 15 bin personel iştirak ediyor.

Tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetlerine bağlı komutanlıkların harekat sevk ve idaresini değerlendirmek ve tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerini artırmaktır.


Ayrıca, karargah personeli ile tatbikata katılan unsurların yüksek tehdit ortamında muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve diğer kuvvet komutanlıklarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik uygulamalarının test edilmesi hedefleniyor.

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Gündem
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Gündem
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
