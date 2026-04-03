Mavi Vatan-26 Tatbikatı başladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tatbikata Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 120 gemi, 50 hava aracı ve 15 bin personel iştirak ediyor.



Tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetlerine bağlı komutanlıkların harekat sevk ve idaresini değerlendirmek ve tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerini artırmaktır.



Ayrıca, karargah personeli ile tatbikata katılan unsurların yüksek tehdit ortamında muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve diğer kuvvet komutanlıklarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik uygulamalarının test edilmesi hedefleniyor.