Kabine bugün kritik gündemlerle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda dış politikadan ekonomiye, güvenlikten iç siyasete kadar birçok kritik konu ele alınacak.

Toplantının ana gündem maddesini Orta Doğu’daki gelişmeler oluşturacak. Özellikle ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcılığı ve bölgedeki güvenlik dengeleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Orta Doğu’da barış diplomasisi öne çıkacak

Kabine toplantısında Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik temaslar ve bölgesel barış girişimleri üzerinde durulması bekleniyor. Ankara’nın önceliğinin, İran ile ABD arasındaki ateşkes sürecinin kalıcı barış ortamına dönüşmesi olduğu ifade ediliyor.

Toplantıda ayrıca İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları ile Küresel Sumud Filo’suna yönelik müdahalenin de gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin bölgede izlediği diplomatik ve insani politikaların değerlendirilmesi öngörülüyor.

Ekonomide gözler enerji fiyatları ve piyasalarda

Kabinede ekonomi yönetiminin sunum yapması beklenirken, Orta Doğu’daki gerilimin küresel piyasalara etkisi de değerlendirilecek. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin enerji arzı, petrol fiyatları ve ticaret üzerindeki etkileri ele alınacak.

Enerji maliyetlerindeki yükselişe rağmen dezenflasyon sürecinin sürdürülmesine yönelik adımların toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program ile 12’nci Kalkınma Planı kapsamında yürütülen ekonomi politikalarının mevcut piyasa koşullarındaki yansımaları değerlendirilecek.

“Terörsüz Türkiye” süreci değerlendirilecek

Kabinenin bir diğer önemli başlığını ise “Terörsüz Türkiye” hedefi oluşturacak. Süreçte gelinen son aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda kabul edilen rapor doğrultusunda atılabilecek yasal düzenlemeler toplantıda görüşülecek.

Güvenlik politikaları ve toplumsal birlik mesajlarının da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alması bekleniyor.