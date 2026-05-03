Beylikdüzü’nde 10 metrelik ağaç otomobilin üzerine devrildi

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, tehlikeli anlara yol açtı. Büyükşehir Mahallesi’nde kökü zayıflayan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki bir ağaç, rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Şans eseri olay sırasında araç içinde ya da çevrede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ancak otomobilde ve bahçe çitlerinde ciddi maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testerelerle keserek kaldırdı. Ekiplerin çalışmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.



