Adalet Bakanı Gürlek: “Yeni bir anayasa zorunluluktur”

İstanbul’da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle Fatih’te düzenlenen “Siyaset Okulu” açılış programında konuşan Gürlek, anayasanın devlet ile millet arasındaki temel hukuki ve ahlaki çerçeveyi belirlediğini ifade etti.

Bakan Gürlek, “Anayasa bir devletin sadece yönetim çerçevesi değil, aynı zamanda millet ve devlet arasındaki hukuki ve ahlaki sözleşmeyi ifade eder. Bugün geldiğimiz noktada ulusal güvenlik tehditleri, toplumsal barış, değişen dünya şartları, gelişen toplum yapısı, artan hak ve özgürlük talepleri karşısında mevcut anayasamız maalesef yetersiz kalmaktadır. Yeni bir anayasa zorunluluktur.” sözlerini kullandı.

Gürlek, konuşmasında Türkiye’nin yakın siyasi tarihine değinerek, darbe süreçleri ve vesayetçi yapıların demokrasi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. 1980 darbesi, 28 Şubat süreci, 27 Nisan e-muhtırası, Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulundu.

Türk milletinin her süreçte demokratik iradeye sahip çıktığını belirten Gürlek, “Bu millete hiçbir sinsi hesap kurulamaz. Bu milletin rızası hilafına hiçbir düzen inşa edilemez.” dedi.

Erişilebilir bir adalet sistemi hedefi

Adalet sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gürlek, hukukun üstünlüğünü esas alan, erişilebilir ve etkin bir adalet sistemi hedeflediklerini ifade etti. Gürlek, yeni misyonu “Adalet Bakanı olarak misyonumuz hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve erişebilir bir adalet sistemini tesis etmek, vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünü en güçlü şekilde teminat altına almaktır.” sözleriyle tanımladı.

Programda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı da konuşma yaptı. Açılışa eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bazı milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



