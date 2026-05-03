TBMM’de yeni hafta: Aidat düzenlemesi, deprem destekleri ve teşvik paketi gündemde

Meclis Genel Kurulu, site aidatlarına sınırlama getiren ve depremzedelere yönelik düzenlemeler içeren teklifin görüşmelerine devam edecek. Yatırım teşvik paketinin de sunulması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, yeni haftada Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerini sürdürecek.

Teklif kapsamında site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılacak. Tüm gider kalemlerinin site sakinlerinin onayına sunulması öngörülürken, onaylı bütçe bulunmayan durumlarda aidat artışlarının yalnızca yeniden değerleme oranı kadar yapılması planlanıyor.

Düzenlemede ayrıca 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların banka ve icra işlemleri karşısında korunmasına yönelik hükümler de yer alıyor.

Yatırım teşvik paketi sunulacak

Küresel yatırımcıyı Türkiye’ye çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin de Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

AK Parti tarafından hazırlanan 12 maddelik düzenleme kapsamında, yüzde 50’si yabancı menşeli şirketlere vergi muafiyeti sağlanması, ihracatta kurumlar vergisinin yüzde 25’ten yüzde 9’a düşürülmesi ve bölgesel merkezlerini Türkiye’ye taşıyan firmalara İstanbul Finans Merkezi’nde 20 yıl vergi muafiyeti verilmesi öngörülüyor.

Merkez Bankası sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapacak. Sunumda dezenflasyon süreci, faiz kararları ve küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye’ye etkileri ele alınacak.

Okul saldırıları komisyonu toplanıyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarını araştırmak üzere kurulan komisyon da bu hafta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda çalışma takvimi ve davet edilecek uzmanlar belirlenecek.


 

