ASELSAN’dan küresel vizyona yeni kimlik hamlesi

Yeni logo ve “securing beyond” mottosuyla markalaşma sürecini güçlendiren ASELSAN, teknoloji odaklı küresel büyüme hedefini yeni kurumsal kimliğiyle dünyaya duyurdu.

Yayınlama Tarihi:
Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, yarım asırlık teknoloji birikimini yeni kurumsal kimliğiyle geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Şirket, küresel pazardaki konumunu güçlendirmek amacıyla yenilenen logosunu ve “securing beyond” mottosunu kamuoyuyla paylaştı. Yeni kimlik çalışmasıyla ASELSAN’ın yalnızca savunma teknolojilerindeki gücü değil, dünya çapındaki marka vizyonu da ön plana çıkarılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, modern tasarım anlayışıyla hazırlanan yeni logo, sınırları aşarak iz bırakan ASELSAN’ın küresel liderlik yolunda yükselişini simgeliyor.

Yeni logoda küresel liderlik vurgusu

50 yıllık teknolojik birikimiyle küresel marka olma yolunda ilerleyen ASELSAN’ın yeni logo ve mottosu, oyun değiştirici teknolojilerle Türkiye’nin sınırlarını aşan şirketin, attığı her adımda iz bıraktığını gösteriyor.

Logonun en altında bulunan yay dünyayı temsil ederken, ok formunun ufuktan yükselişi küresel liderlik vurgusu yapıyor. Dünyanın üzerinde yükselen A formlu ok, ASELSAN’ın ilk amblemine, dolayısıyla bu yükselişin sağlam temeller üzerinde oluşuna gönderme yapıyor. Aynı zamanda ASELSAN’ın yedi kıtadaki varlığının ivmeli bir şekilde güçlenmesini ifade ediyor.

“Ötesi” kavramı tasarımın merkezinde

Yedigenin sınırlarını aşan okun tepe noktası, “ötesi” kavramına gönderme yaparken, ASELSAN’ın faaliyet gösterdiği her alanda bilinen teknolojilerin ötesine geçtiğini anlatıyor. Bütüncül olarak düşünüldüğünde; yeni amblem, kurumsal kimliğin ana unsuru olan yedigenle aynı dili konuşuyor.

Yeni tasarım ASELSAN’ın teknolojisini dünya standartlarının ötesine geçmek adına sürekli geliştirdiğini, kendi ekosistemindeki çerçeveye sığmayan öncü konumunu dünyaya kabul ettirmek için yetkin mühendislik kabiliyetlerini esneklik ve çeviklikle birleştirdiğini ön plana çıkarıyor.

Yeni logo aynı zamanda ASELSAN’ın küresel ölçekteki ağırlığını satışlar ve iş birlikleri aracılığıyla artırarak dünya devleri arasındaki yerini sağlamlaştırma vizyonunu kelime ve çizgilere döken bir anlatı içeriyor.

Yeni motto: “securing beyond”

ASELSAN’ın yeni mottosu “securing beyond” söylemiyle de dünyanın dört bir yanına sunulan ürünlerle güven veren teknolojilerin sınırsızlığına vurgu yapıyor.

Böylece ürün, sistem platform, yer, zaman, koşul gibi kavramların ötesindeki oyun sahası işaret ediliyor. “Beyond” kavramıyla ASELSAN’ın geliştirdiği teknolojiler ve yetkin mühendislik gücüyle hayal bile edilemeyenin ötesine, yeni hedeflere hazır olduğuna işaret ediliyor.

#Gündem / 02 Mayıs 2026
