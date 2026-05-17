18 Mayıs 2026 Pazartesi
AjansHaber Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten şehit polisler için taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Nöbetçi Editör
Yayınlama Tarihi:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görev sırasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çelik, mesajında büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Milletimizin başı sağ olsun. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, milletimizin huzuruna ve güvenliğine kastedenleri engellemeye çalışırken çıkan çatışmada şehit oldular. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.”


 

Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
