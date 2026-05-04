Bakan Göktaş: “Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurma sürecini desteklemeye devam edeceğiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nda duyurduğu evlenecek gençlere yönelik yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğinin yeni uygulamayla güçlendirildiğini belirtti.

İkinci çocukta geri ödemeler hibe olacak

Düzenlemeye göre, geri ödeme süreci devam ederken ikinci çocuğunu dünyaya getiren çiftlerin kalan kredi taksitleri hibe edilecek.

Bakan Göktaş’tan açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

Faydalanan çift sayısı ve doğum verileri

Fonun etkilerine ilişkin verileri de paylaşan Göktaş, destekten yararlanan aile sayısına dikkat çekti:

“Bu kapsamda bugüne kadar fondan yararlanan 9 bin 190 çiftimizin 81’i ikiz, 3’ü üçüz olmak üzere toplam 9 bin 310 evladı dünyaya geldi. Aile ve Nüfus On Yılı’nda gençlerimizin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun.”