Dolandırıcılık şebekesine dev operasyon: 1 milyar 50 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Daire Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de “iletişim yoluyla dolandırıcılığın merkezi” olarak bilinen bölgeye yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa’nın Akçakale ve Harran ilçeleri merkezli olmak üzere, bin 200 şüpheliden oluşan suç örgütüne yönelik 13 ilde, 213 ekip ve bin 220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, şebekenin yalnızca dolandırıcılık faaliyetleriyle değil, silahlanma ve uyuşturucu ticaretiyle de bağlantılı olduğu belirlendi. Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ile birlikte yüzlerce fişek, çok sayıda dijital materyal, ziynet eşyası ve narkotik madde ele geçirildi. Soruşturmanın ilk aşamasında tespit edilen 185 şüpheliden 149’u yakalanarak gözaltına alındı.

Yüzlerce lüks araç ve taşınmaza el konuldu

Operasyonun mali boyutu, suç örgütünün ulaştığı yüksek rakamları ortaya koydu. MASAK raporlarına göre, dolandırıcılık suçundan elde edildiği ve çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlenen toplam 1 milyar 50 milyon lira değerindeki 237 lüks araç ve 93 taşınmaza (daire, arsa, iş yeri) adli makamlar tarafından el konuldu.