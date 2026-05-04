22:40 Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
22:39 Bakan Göktaş: “Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurma sürecini desteklemeye devam edeceğiz”
22:22 Dolandırıcılık şebekesine dev operasyon: 1 milyar 50 milyon liralık mal varlığına el konuldu
22:19 Bakırköy'de fuar öncesi trafik düzenlemesi
21:15 Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
20:25 MKE’den SAHA 2026 çıkarması: Yeni nesil obüs ve mayın temizleme sistemi vitrine çıkıyor
19:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor”
17:21 Kabine Toplantısı başladı: Gözler bayram tatili ve Terörsüz Türkiye süreci açıklamalarında
Dolandırıcılık şebekesine dev operasyon: 1 milyar 50 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 149 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 1 milyar 50 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken, suç örgütünün cephaneliği ve para trafiği de ortaya çıkarıldı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(İHA)
Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Daire Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de “iletişim yoluyla dolandırıcılığın merkezi” olarak bilinen bölgeye yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa’nın Akçakale ve Harran ilçeleri merkezli olmak üzere, bin 200 şüpheliden oluşan suç örgütüne yönelik 13 ilde, 213 ekip ve bin 220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, şebekenin yalnızca dolandırıcılık faaliyetleriyle değil, silahlanma ve uyuşturucu ticaretiyle de bağlantılı olduğu belirlendi. Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ile birlikte yüzlerce fişek, çok sayıda dijital materyal, ziynet eşyası ve narkotik madde ele geçirildi. Soruşturmanın ilk aşamasında tespit edilen 185 şüpheliden 149’u yakalanarak gözaltına alındı.

Yüzlerce lüks araç ve taşınmaza el konuldu

Operasyonun mali boyutu, suç örgütünün ulaştığı yüksek rakamları ortaya koydu. MASAK raporlarına göre, dolandırıcılık suçundan elde edildiği ve çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlenen toplam 1 milyar 50 milyon lira değerindeki 237 lüks araç ve 93 taşınmaza (daire, arsa, iş yeri) adli makamlar tarafından el konuldu.

