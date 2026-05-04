Kabine Toplantısı başladı: Gözler bayram tatili ve Terörsüz Türkiye süreci açıklamalarında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya geldi. Toplantıda hem iç politika hem de ekonomik gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Bayram tatili kararı bekleniyor

Toplantının en çok merak edilen başlığı Kurban Bayramı tatil süresi oldu. 2026 yılı takvimine göre arife gününün salı, bayramın ise çarşamba başlayıp cumartesi sona ermesi nedeniyle, pazartesi ve salı günlerinin idari izin kapsamına alınması seçeneği değerlendiriliyor. Bu formülün kabul edilmesi halinde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması gündeme gelecek. Karar, özellikle turizm sektörü ve tatil planı yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

“Terörsüz Türkiye” sürecinde yeni adımlar

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise “Terörsüz Türkiye” hedefi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen son görüşmede, süreçle ilgili yeni yasal düzenlemelerin masaya yatırıldığı öğrenildi. Mayıs ayı içerisinde atılması planlanan adımların kapsamı toplantıda değerlendirilecek.

Faili meçhul dosyalar ve adalet çalışmaları

Adalet Bakanlığının yürüttüğü faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar da Kabine’nin gündeminde yer aldı. Soruşturmaların mevcut durumu ve ilerleme raporları değerlendirilecek.

Ekonomide öncelik enflasyonla mücadele

Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele politikaları öne çıkıyor. Piyasalardaki son durum, fiyat istikrarı ve uygulanan ekonomik tedbirlerin etkileri Kabine üyeleri tarafından kapsamlı şekilde analiz edilecek.

Kararların gün içinde açıklanması bekleniyor

Kabine toplantısından çıkacak kararların gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Özellikle bayram tatili düzenlemesi, milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sırada yer alıyor.