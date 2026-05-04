Diyarbakır’da okul çevresinde silahlı saldırı paniği: Şüpheli gözaltında

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde, Fabrika Mahallesi’nde bulunan ortaokul ve anaokulu çevresinde duyulan art arda silah sesleri bölgede büyük korkuya yol açtı. Olayın yaşandığı saatlerde okul çevresinde bulunan öğrenci ve veliler hızla güvenli alanlara yöneldi.
Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, çevrede silahla rastgele ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
“Pompalı tüfekle dükkanlara sıktı”
Olay anında okul önünde çocuğunu bekleyen görgü tanığı Yunus Gençer, yaşananları şöyle anlattı:
“Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Polis gelip yakaladı.”