Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte toplam 9 güne uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatil takvimine ilişkin kararları açıkladı. Açıklamada, kamu çalışanlarını ilgilendiren idari izin düzenlemesiyle tatil süresinin uzatıldığı belirtildi.

Bayram tatili 9 güne uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı sürecine ve kamu çalışanlarına yönelik idari izin düzenlemesine ilişkin detayları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı’nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük tatil imkanı vermiş oluyoruz.”

Vatandaşa uzun bayram molası

Alınan kararla birlikte kamu çalışanları, bayram öncesi eklenen idari izin günleriyle birlikte toplamda 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşmuş oldu. Karar, özellikle ulaşım ve turizm hareketliliğinde yoğunluk beklentisini de beraberinde getirdi.

