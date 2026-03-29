15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak

Bakan Göktaş, katıldığı televizyon programında düzenlemeye ilişkin yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi.

Türkiye’ye özgü model üzerinde çalışılıyor

Yeni düzenlemeye ilişkin yaklaşımı değerlendiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemize özgü bir model çalıştık. Amacımız yasakçı zihniyet değil, bir muhatap bulmak.”

Çocukların etkilenmesine dikkat çekildi

Çocukların sosyal medya içeriklerinden olumsuz etkilendiğini belirten Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Psikolojik olarak bir etkileşim isteği de var. Oradaki içerikler çocuklarımızı etkiliyor. Avustralya’da 16 yaş sınırı getirildi. Fransa’da hazırlıklar var. Biz de uzun zamandır çalışıyoruz. Aileler, çocuklar ve uzmanlarla bir araya geldik. Sosyal medya devleri ile bir araya geldik. 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin ilk düzenlemesi haftaya gerçekleşecek.”

Platformlara sorumluluk çağrısı

Sosyal medya şirketlerinin içerik denetimi konusunda daha etkin olması gerektiğini ifade eden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya platformlarından şiddet içeren içerikleri filtrelemelerini bekliyoruz. Bizde yaş sınırlaması var ama kontrolü sınırlı. Kendi çocuklarına sosyal medyayı yasaklıyorlar, yüzlerini gizliyorlar. Bizim çocuklarımıza neden aynı hassasiyeti göstermiyorlar? Amacımız yasakçı zihniyet değil, bir muhatap bulmak. Bir içeriğe müdahale edildiğinde haftalarca geri dönüş olmuyor. Bunun 48 saat içinde çözülmesini istiyoruz.”



