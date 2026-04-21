Bakan Gürlek: “Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin basın mensuplarına son gelişmeleri paylaştı.

Soruşturma kapsamında 11 tutuklu bulunduğunu ve sürecin sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklu bulunuyor. Vali ile ilgili süreç devam ediyor, soruşturma devam ediyor. Başsavcımız takip ediyor." dedi.

Takipsizlik kararı verilen dosyalar yeniden inceleniyor

Gürlek, Gülistan Doku’ya ait cesede ulaşılıp ulaşılmadığına dair sorulara ise, "İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek, çalışma yürütüyor arkadaşlar." şeklinde yanıt verdi.

Takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların detaylı biçimde mercek altına alındığını belirtti. Bakan Akın Gürlek, bu kapsamda özel bir ekip oluşturulduğunu açıkladı:

"Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlıklıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."