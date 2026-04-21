MİT’ten dev siber operasyon: 177 milyonluk veri ağı çökertildi

Güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre, MİT öncülüğünde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda Ankara merkezli olmak üzere 9 ilde eş zamanlı siber operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 11’i tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tutuklanan isimler arasında, örgütün teknik altyapısını kurup yöneten kilit figürün de bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik analizlerde, örgütün hem yurt içi hem de yurt dışı bağlantılı sunucular aracılığıyla faaliyet gösterdiği dijital sistemin büyük ölçüde ortaya çıkarıldığı belirlendi.

Bu çerçevede, vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlanabilen yaklaşık 40 farklı sistemin erişimi engellendi. Ele geçirilen sunucular ve veri depolama cihazları üzerinde yapılan adli bilişim incelemelerinde çok sayıda veri ve kullanıcı kaydı tespit edildi.

Sistemlere ait kaynak kodları, kullanıcı veri tabanları ve erişim sağlayan tüm kullanıcıların “log” kayıtları da ele geçirilirken, bu veriler üzerinde ileri düzey teknik analizlerin sürdüğü bildirildi.

Sistemleri kullanan kişilerin kimliklerinin tek tek ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, bu kişiler hakkında yeni operasyonların planlandığı öğrenildi.

Verinin ticareti: “Bayilik” ağı

Operasyon kapsamında Mardin’de yakalanan ve örgüt lideri olduğu belirlenen A.B’nin, kurduğu sistemi “bayilik modeli” üzerinden üçüncü kişilere sattığı tespit edildi. Kişisel verilerin sorgulanabildiği bu sistemlerin, talep eden herkese (terör örgütleri dahil) ücret karşılığında sunulduğu belirlendi.

A.B’nin sistemi aylık abonelik mantığıyla yaygınlaştırdığı ve 30’dan fazla bayilik ağı kurduğu ortaya çıktı.Ele geçirilen sistemlere ait “log” kayıtlarının incelenmesi sonucunda, yabancı uyruklu kişiler ile terör örgütlerinin de bu verileri aktif biçimde kullandığı saptandı. A.B’nin, sistemi pazarladığı kişilere “devlet kurumlarının kendisini yakalayamayacağı ve tespit edemeyeceği” yönünde ifadeler kullandığı da soruşturma dosyasına yansıdı.

Örgüt liderinden itiraf: Sistem açığa çıktı

Örgüt lideri olduğu belirlenen A.B’nin itirafçı olmasıyla birlikte, yasa dışı siber faaliyetlerde kullanılan tüm teknik yapı ve işleyiş ayrıntılı şekilde gün yüzüne çıkarıldı. Bu süreçte yeni delillere de ulaşıldı. Ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda kişisel verinin bulunduğu tespit edildi.

Verilerin kullanım alanlarına yönelik incelemeler sürerken, bu bilgilerin özellikle terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleri başta olmak üzere farklı suç yapılarıyla paylaşıldığına dair bulguların detaylandırıldığı bildirildi.

177 milyonluk para trafiği ortaya serildi

Soruşturma kapsamında yürütülen mali analizlerde, şüphelilerin toplam para hacminin yaklaşık 177 milyon lira seviyesinde olduğu belirlendi. Tutuklanan şebeke üyelerinin, finansal işlemlerinde iz bırakmamak amacıyla “soğuk cüzdan” olarak bilinen çevrim dışı kripto para cüzdanlarını kullandıkları tespit edildi.

Finansal hareketlerin önemli bir kısmının kayıt altına alındığı, suç gelirlerine yönelik el koyma ve para izleme çalışmalarının genişletilerek devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda yeni şüphelilere yönelik işlemlerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Güvenlik kaynakları, MİT koordinasyonunda ilgili tüm kurumlar arasında güçlü bir iş birliği ve koordinasyon sağlandığını vurgulayarak, bu tür yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca sistemlere erişim sağlayan ve bu yapılarla bağlantılı olan tüm kullanıcıların tespit edilerek adli sürece dahil edileceği ifade edildi.

Başsavcılıktan dikkat çeken detay: “TSG” panelleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, soruşturma kapsamında vatandaşların kişisel verilerinin sorgulanabildiği “TSG” isimli ve bağlantılı 16 ayrı sorgu panelinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, operasyonlarda yakalanan 11 kişinin “Siber Güvenlik Kanununa muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve yayılması, bilişim sistemini engelleme, verileri bozma ve yok etme” suçlarından tutuklandığı belirtilirken, bu kişilerden 8’inin 18 yaşından küçük olduğu ifade edildi.