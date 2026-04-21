Bakan Kurum: “Yaklaşımımız; diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkelerine dayanmaktadır”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenen 17. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısının açılışında konuşma yaptı.

Küresel iklim gündeminin kalbinin attığı Berlin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, organizasyona ev sahipliği yapan Alman hükümetine ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerine teşekkür etti.

Kurum, konuşmasında küresel krizlerin iklim kriziyle birleşerek tahribatı artırdığına dikkati çekerek, çözümün "çok taraflılık" ve "alternatif enerji" kaynaklarında olduğunu vurguladı.

"Fosil yakıtlar enerji güvenliğini garanti etmiyor"

Dünyanın son dört yılda ikinci kez enerji arzı krizi yaşadığını belirten Kurum, "Bu süreç bize fosil yakıtların enerji arzı güvenliğini garanti etmediğini göstermiştir. Dubai’de mutabık kaldığımız üzere, ülkelerin enerji çeşitliliğini artırması hayati önemdedir. Alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmak, istikrar, direnç ve temiz kalkınma demektir." diye konuştu.

Türkiye'nin iklim vizyonu

Kurum, Türkiye’nin son 10 yılda yenilenebilir enerji üretimini üç katına çıkardığını, Türkiye’de 2022’den bu yana 10 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını ve 2030'a kadar 20 milyar dolarlık ek yatırım hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye’de 2035 yılına kadar her yıl en az 8 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesinin sisteme ekleneceğini aktaran Kurum, ülkede 2022 krizinden bu yana tüm Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla enerji depolama kapasitesine onay verildiğini söyledi.

Kurum, COP31 Başkanlığı olarak süreci kurumsallaştırmak istediklerinin altını çizerek, "COP31'in sonuç almaya odaklanan 'geleceğin COP'u' olması gerektiğine inanıyoruz. Yaklaşımımız; diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkelerine dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sıfır atık ve döngüsel ekonomi, temiz ve güvenli enerji arzı, endüstriyel dekarbonizasyon ve sürdürülebilir rekabetçilik, okyanus ve deniz ekosistemlerinin korunması, gıda güvenliği ve dirençli tarım, iklime dirençli şehirler ve gençlik katılımının, Türkiye’nin COP31 sürecindeki 9 tematik önceliği olduğunu anlattı.

Bakü-Belem Yol Haritası

Gelişmiş ülkelerin finansal taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, Yeşil İklim Fonu ile Kayıp ve Zarara Müdahale Fonu'nun güçlendirilmesinin kritik olduğunu belirtti.

Kurum, tüm aktörlerin 1,3 trilyon dolarlık "Bakü-Belem Yol Haritası" tavsiyelerine uymasını beklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Avustralya arasında başarı için ortak bir vizyon var. COP31'in hizmetine sunmak üzere farklı bakış açılarımızı, yeteneklerimizi ve ilişkilerimizi birleştiriyoruz. İnanıyoruz ki aramızda değiştiremeyeceğimiz tek şey zaman farkı. Antalya'da gerçekleştireceğimiz COP31 yeni bir dönemin işbirliği ve ortaklığın başlangıcı olacak. COP31'de hepinizle birlikte çalışacağız. Herkesin içinde olduğu kimsenin geride bırakılmadığı bir bakışı yansıtacağız."

Kurum, Bakü ve Belem'den çıkan kritik sonuçların üzerine yenilerini inşa etmek istediklerini aktararak, "COP'tan COP'a süreklilik ve Afrika öncelikleri konusunda Etiyopyalı haleflerimizle birlikte çalışacağız. Karşılaştıkları gerçek sorunlara gerçek çözümler sunmak için tüm gruplarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağız." şeklinde konuştu.

"COP31 küresel düzen için bir dönüm noktası olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin jeopolitik krizlerde üstlendiği "yapıcı kolaylaştırıcı" rolün COP31 sürecine de taşınacağını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye nasıl ki en karmaşık jeopolitik krizlerde ortak çözüm bulmak amacıyla diyaloğu yapıcı bir şekilde kolaylaştırıyorsa, COP31'de de bu yapıcı rolü her aşamada hayata geçirecektir. Başarılı bir COP31 süreci için verdikleri tam destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Ayrıca sıfır atık projesi başta olmak üzere doğa ve iklim dostu birçok projeyi himaye eden saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de teşekkürlerimi buradan ifade etmek istiyorum."

Antalya'daki COP31 için küresel davet

Kurum, daha adil, kapsayıcı ve işlevsel bir küresel düzenin inşasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Eğer bunu birlikte başarabilirsek COP31'i yalnızca bir zirve olmaktan çıkarıp hep birlikte gerçek anlamda bir dönüm noktası yapabiliriz." dedi.

Bakan Kurum, herkesi 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31’e davet etti.

31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), küresel ısınmayı sınırlamak, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve Paris Anlaşması hedeflerini somutlaştırmak için yaklaşık 197 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.



